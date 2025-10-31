Lazkao da los primeros pasos hacia su futuro urbano

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la elaboración de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento estratégico destinado a marcar la hoja ... de ruta del desarrollo sostenible del municipio en los próximos años. La primera sesión participativa, reunió a cerca de medio centenar de personas, que mostraron un notable interés por conocer los detalles de esta iniciativa clave para el futuro de la localidad.

Este nuevo plan sustituirá a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, vigentes desde 2009, adaptando la planificación urbanística a las actuales necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales de Lazkao. Su principal objetivo será regular los usos del suelo y la edificación, definiendo qué, dónde y cuánto se puede construir, siempre bajo criterios de equilibrio, sostenibilidad y bienestar ciudadano.

Una herramienta vital

El PGOU busca no solo orientar el crecimiento físico del municipio, sino también reforzar su identidad local y mejorar la calidad de vida de la población. Durante la sesión inaugural, desde el Ayuntamiento destacaron que se trata de «un plan hecho por y para las y los lazkaotarras, que responda a las necesidades reales de la población». La implicación ciudadana será fundamental, ya que se prevé la participación activa de la población en todas las etapas del proceso, aportando ideas y sugerencias para diseñar el Lazkao del futuro.

La elaboración del plan se estructurará en siete fases, que incluyen desde el inicio del proceso y la aprobación del Programa de Participación Ciudadana hasta la aprobación definitiva del documento, pasando por diagnósticos, borradores, exposiciones públicas y valoraciones de las aportaciones vecinales. Cada fase incorporará espacios de consulta y participación para garantizar un proceso transparente, inclusivo y representativo.

Durante la primera sesión, los vecinos pudieron conocer los objetivos iniciales y los plazos previstos, así como plantear sus primeras inquietudes y propuestas. Desde el consistorio subrayaron la relevancia de esta participación «Queremos escuchar a la gente, porque son quienes mejor conocen las necesidades del municipio», y añadieron «Agradecemos enormemente la implicación de todas las personas que asistieron. Este primer paso demuestra que Lazkao quiere decidir su futuro».

En las próximas semanas, el Ayuntamiento continuará trabajando en el diagnóstico de la situación actual y en la recopilación de aportaciones ciudadanas, con la previsión de presentar los primeros avances del PGOU y abrir nuevos espacios de debate y participación. Desde el consistorio animan a la población a mantenerse informada y participar activamente en el proceso a través de los canales municipales.

«El PGOU es una oportunidad para diseñar un Lazkao más sostenible, accesible y cohesionado, que preserve su identidad y ofrezca calidad de vida a las generaciones futuras», concluyeron desde el Ayuntamiento.