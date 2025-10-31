Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la primera sesión celebrada en el Ayuntamiento. UDALA

Lazkao

Lazkao da los primeros pasos hacia su futuro urbano

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana comenzó con una primera sesión que reunió a medio centenar de vecinos

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la elaboración de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento estratégico destinado a marcar la hoja ... de ruta del desarrollo sostenible del municipio en los próximos años. La primera sesión participativa, reunió a cerca de medio centenar de personas, que mostraron un notable interés por conocer los detalles de esta iniciativa clave para el futuro de la localidad.

