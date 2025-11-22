Lazkao lanza una edición limitada de 150 figuras de los gigantes Mari y Basajaun
La reserva está abierta exclusivamente para personas empadronadas en la localidad; las figuras se entregarán el día 30
Lazkao
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:02
El Ayuntamiento de Lazkao, junto a la Comparsa, lanzará una edición limitada de 150 figuras en miniatura de los gigantes Mari y Basajaun, hechas en ... goma. Estas figuras están pensadas tanto para niñas y niños como para personas aficionadas al coleccionismo, con el objetivo de acercar la cultura y las tradiciones locales a todos los hogares del municipio.
La reserva de estas figuras estará abierta exclusivamente para personas empadronadas en Lazkao. Cada familia podrá solicitar únicamente una pareja compuesta por Mari y Basajaun. Para poder realizar la reserva, será necesario facilitar el nombre y apellidos completos, el número de DNI y un número de teléfono de contacto.
El proceso de reserva se abrió el viernes y se extenderá hasta el 27 de noviembre, inclusive. Habrá dos formas de hacerlo: a través del formulario habilitado en la página web del Ayuntamiento www.lazkao.eus (https://labur.eus/MARIetaBASAJAUN), o bien acudiendo presencialmente al Ayuntamiento y rellenando el impreso correspondiente. Las reservas se gestionarán por orden de inscripción y se admitirán hasta agotar las 150 unidades disponibles.
La entrega de las figuras se realizará el día 30 de noviembre, en horario de 11.00 a 13.00, en el lugar que se comunicará a las personas que hayan completado correctamente la reserva.
