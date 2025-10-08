Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El actual edificio que alberga el ambulatorio será derruido, para dar cabida al nuevo centro de salud de la localidad. ZABALA

Lazkao

Lazkao contará con un nuevo centro de salud que triplicará el espacio del actual

Osakidetza invertirá 5,4 millones de euros en unas instalaciones más amplias, modernas y adaptadas al crecimiento del municipio

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha dado un paso decisivo en la mejora de la atención sanitaria en Goierri con la licitación de ... las obras del nuevo centro de salud de Lazkao. El contrato, valorado en 5.480.761,48 euros (IVA incluido), contempla un plazo de ejecución de 27 meses y prevé que la adjudicación de los trabajos se formalice durante el primer trimestre de 2026. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de noviembre de este año, según recoge el pliego de condiciones publicado recientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  6. 6

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  7. 7 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  8. 8 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  9. 9

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lazkao contará con un nuevo centro de salud que triplicará el espacio del actual

Lazkao contará con un nuevo centro de salud que triplicará el espacio del actual