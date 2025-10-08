Lazkao contará con un nuevo centro de salud que triplicará el espacio del actual

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha dado un paso decisivo en la mejora de la atención sanitaria en Goierri con la licitación de ... las obras del nuevo centro de salud de Lazkao. El contrato, valorado en 5.480.761,48 euros (IVA incluido), contempla un plazo de ejecución de 27 meses y prevé que la adjudicación de los trabajos se formalice durante el primer trimestre de 2026. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de noviembre de este año, según recoge el pliego de condiciones publicado recientemente.

El proyecto responde a una necesidad largamente reconocida tanto por los profesionales sanitarios como por la ciudadanía de Lazkao y su entorno. El actual centro, ubicado en la Plaza Euskadi, fue inaugurado en octubre de 2001 y cuenta con una superficie de apenas 415 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Desde entonces, los vecinos de Lazkao y de los municipios vecinos a los que presta servicio ha crecido de forma significativa, y las demandas asistenciales se han multiplicado. A ello se suman los nuevos servicios sanitarios implantados por Osakidetza en los últimos años, que requieren espacios adaptados, tecnología y una distribución funcional que las actuales instalaciones no pueden ofrecer.

Una renovación 'obligada'

Ante esta situación, el Servicio Vasco de Salud ha apostado por una solución integral: la demolición del edificio actual y la construcción de un nuevo centro en la misma parcela, de 762 metros cuadrados, que fue cedida en su día por el Ayuntamiento de Lazkao a la Comunidad Autónoma del País Vasco. El nuevo inmueble se proyecta con unos parámetros urbanísticos más amplios y eficientes, y su superficie total construida alcanzará los 1.359,65 metros cuadrados, más del triple que la actual.

El diseño contempla un edificio moderno, accesible y funcional, adaptado a las necesidades actuales de atención primaria. En la planta baja se ubicarán los espacios que precisan un acceso directo, como recepción, urgencias y salas de espera. Las dos plantas superiores se destinarán a las consultas de pediatría, área de la mujer y medicina general, distribuidas de forma que se garantice tanto la privacidad como la comodidad de los pacientes y el personal sanitario.

Desde Osakidetza han subrayado que esta ampliación permitirá a la OSI Goierri Alto Urola ofrecer un servicio más eficiente y humano a la población de referencia. «Es una mejora necesaria para desarrollar el trabajo de la mejor manera posible y obtener resultados excelentes en salud, a través de una atención integrada y de calidad, con profesionales cualificados, satisfechos y comprometidos», ha señalado el organismo sanitario.