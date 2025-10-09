Lazkao celebra hoy su primera 'Fashion Week' para impulsar el comercio local

J. ZABALA lazkao. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La moda será protagonista esta tarde en Lazkao con la celebración de la primera edición de la 'Lazkao Fashion Week', un evento pionero que busca dar visibilidad al comercio local y fomentar la participación ciudadana. La cita tendrá lugar a partir de las 18.00 horas junto a la iglesia de San Miguel, en un entorno emblemático que servirá de escenario para una pasarela cargada de estilo, creatividad y espíritu comunitario.

La iniciativa, impulsada por el lazkaotarra Iñigo Aranburu, cuenta con la participación de tiendas de ropa, peluquerías, ópticas, centros de estética y diseñadores locales, que presentarán sus últimas propuestas en moda, complementos y tendencias. En caso de lluvia, el evento se trasladará al frontón municipal, garantizando así su celebración sin contratiempos.

Uno de los aspectos más destacados de esta primera edición es la implicación vecinal. Los modelos que desfilarán sobre la pasarela serán vecinos y vecinas de Lazkao, que se han inscrito de manera voluntaria para participar en esta muestra colectiva. De este modo, la Lazkao Fashion Week se convierte no solo en un escaparate de moda, sino también en una fiesta del pueblo y para el pueblo, donde el comercio y la ciudadanía caminan de la mano.

El concejal de Promoción Económica, Josetxo Sesé, ha subrayado que el evento «nace con la finalidad de dar visibilidad al comercio local, fomentar la colaboración entre los establecimientos y activar nuevos espacios urbanos más allá de la plaza principal». Según el edil, «la meta es que Lazkao sea percibido como un pueblo vivo, atractivo para vivir, visitar y emprender».

Más allá de la moda, la Lazkao Fashion Week busca fortalecer el tejido económico y social del municipio, demostrando que la colaboración entre negocios puede generar eventos atractivos que dinamicen la vida local. Con esta primera edición, Lazkao da un paso firme hacia la creación de nuevas iniciativas que combinan cultura, economía y participación ciudadana, reforzando la imagen del municipio como un referente de dinamismo y creatividad en la comarca.