Lazkao acogerá la próxima semana un curso práctico sobre plantas medicinales

El Ayuntamiento, a través del Área de Igualdad, continúa impulsando espacios de formación y autocuidado dirigidos a la ciudadanía dentro del marco de la Escuela ... de Empoderamiento.

En esta ocasión, se ofrecerá un curso titulado 'Sendabelarrak: Errebotika ukendua ikastaroa', dedicado al conocimiento y uso de las plantas medicinales, que busca combinar teoría y práctica para acercar a los participantes a las propiedades curativas y los usos tradicionales de estos recursos naturales. El taller será impartido por Ainitze Sala, especialista en sabiduría natural y cuidados tradicionales, y se celebrará el día 19, de 17.00 a 20.00 horas, en la sala de exposiciones del ayuntamiento. Durante la sesión, los asistentes aprenderán a elaborar un ungüento de errebotika, un preparado tradicional que utiliza diversas plantas medicinales con fines terapéuticos, fomentando así el conocimiento de remedios naturales que forman parte de la cultura local.

El curso se desarrollará íntegramente en euskera, con un enfoque práctico y vivencial que permitirá a los participantes experimentar de primera mano la preparación y los cuidados asociados a este tipo de remedios. Las inscripciones estarán abiertas hasta la jornada de hoy, y podrán realizarse de manera presencial acudiendo al propio ayuntamiento o a través de la página web municipal.

Con esta actividad, la Escuela de Empoderamiento refuerza su compromiso de ofrecer herramientas de desarrollo personal, fomentar la autonomía y generar espacios de encuentro y aprendizaje colectivo desde una perspectiva igualitaria y comunitaria. Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a participar en esta propuesta.