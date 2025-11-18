LAPKE, Gipuzkoako pilota klub onena

LazkaoLAPKE, Gipuzkoako pilota klub onena
J. ZABALA
LAZKAO.
Asteartea, 18 azaroa 2025, 20:08
Lazkao Antzar Pilota Kirol Elkartea (LAPKE) 2025eko Gipuzkoako Txapelketan lortutako emaitza onengatik aitortua izan da, kadete eta jubenil mailan bigarren postuak eta senior kategorian garaipena eskuratuta.
Beñat Zubizarreta eta Beñat Garmendia pilotariekin agertu ziren ekitaldian, txapelak eskutik. Aitortza, klubeko kideen etengabeko ahaleginaren fruitua dela nabarmendu da. Udalak ere keinu egin dio elkarteari, euskal pilotaren sustapenean egindako lana goraipatuz.