Kilometroak Lazkaora itzuliko da urrian 'Ibilian-ibilian, buelta!' lelopean

LazkaoKilometroak Lazkaora itzuliko da urrian 'Ibilian-ibilian, buelta!' lelopean
Bere 50. edizioa lehenengoaren lekura eramango du Gipuzkoako Ikastolen jaiak eta dagoneko lazkaotarrak hasi dira prestatzen
Lazkao
Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:45
Kilometroak Lazkaora itzuliko da 2026ko urriaren 4an, Gipuzkoako ikastolen jaiaren 50. edizioa ospatzeko eta ostiral honetan horretarako lehen urratsak egin zituzten, Herriko Herriko plazan egin zen aurkezpen ekitaldiarekin.
Lazkaoko Ikastola buru-belarri ari da jada ospakizuna prestatzeko, eta Ion Martinez zuzendariak azpimarratu zuen egitasmo hau izugarri garrantzitsua dela ikastolako nahiz herriko komunitatearentzat. Zuzendariak aitortu zuen ardura handia dutela 50. urteurreneko jaia antolatzen, baina helburu nagusia argi dagoela: duela 50 urte piztutako txinparta indarra ematea eta proiektua etorkizunera eramatea. «Lazkaoko Ikastola herriko ikastetxe bakarra izanik, herritar guztiak dira gurekin harreman estuan», azaldu zuen Martinezek, eta 2026ko Kilometroak jaia herritarren parte-hartzea areagotzeko eta atxikimendua sendotzeko aukera izango dela gehitu zuen.
Aurkezpenean ikastolako ikasleen presentzia nabarmendu zen, eta, zurrumurruen artean, Xeber Maiza koordinatzaileak egungo ekitaldiaren garrantzia eta jaiaren itzulera berezia azpimarratu zituen. «Ilusioz eta pasioz» ari direla jaiaren antolakuntza bultzatzen, nabarmendu zuen. 50. edizioko leloa, 'Ibilian-ibilian, buelta!', egindako bideari buruzko hainbat sentimendu islatzen dituela adierazi zuen. Espiral formako logoaren irudia ere adierazgarri izan zen: 50 zenbakia eta hamarkadetako mugimendua biltzen duen espiral zabal bat, eta «ateak zabalik» dituzten komunitate baten sinbolo.
Plaza guztiz beteta izan zen, eta ekitaldiaren hasieran, herritarrek eta ikastolako kideek elkarrekin abestu zuten, euskara eta hezkuntza sustatzeko mezuak adieraziz.
Kilometroak jaiaren historia ere gogoratu zuten atzoko ekitaldian. Irantzu Amundarain lehendakariak oroitarazi zuen nola Lazkaoko Ikastola klandestinitatean sortu zen 1977an, eta nola lehen Kilometroak jaia antolatu zuten ordura arte ikastola eraikitzea ezinezkoa izan zen garai hartan. Josu Erguinek Ameriketako Estatu Batuetatik ekarri zuen Kilometroak jaia, eta 1977an jaia Lazkaora etorri zen lehen aldiz. Lehendakariak gaineratu zuen Lazkaok bi aldiz hartu du berriro jaia antolatzea: 2003an eta pandemia ondorengo lehen edizioan, Beasain eta Ordiziako ikastolekin batera. «Erronkek ez gaituzte atzera botatzen», adierazi zuen.
Ion Martinez zuzendariak espero du herriak emandako erantzuna bere tamainakoa izatea aurrean dituzten erronkei dagokienez. «Ibilia hasi da, eta Kilometroak 2026 aurrera doa», adierazi zuen, eta horrela, pausoz pauso, Lazkaotik mundura doa Kilometroak jaia.