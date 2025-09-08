Jornadas de puertas abiertas en el polideportivo a partir de este martes

El polideportivo municipal Joxemiel Barandiaran ha dado hoy el pistoletazo de salida a sus jornadas de puertas abiertas, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento que ... se prolongará hasta el jueves. El objetivo es acercar la oferta deportiva a todos los vecinos y vecinas, invitándoles a conocer de primera mano las actividades incluidas en la nueva programación del curso y a disfrutar de sesiones totalmente gratuitas.

Durante tres días, la instalación municipal se convertirá en un escaparate de propuestas deportivas variadas, pensadas tanto para quienes ya son habituales del polideportivo como para aquellas personas que quieren iniciarse en nuevas disciplinas. Hoy, por ejemplo, la jornada ha arrancado con bodytraining al mediodía y continuará con sesiones de aquafitt, zumba y ciclo indoor por la tarde, en distintos horarios que permiten a la ciudadanía elegir la que mejor se adapte a sus rutinas.

Mañana será el turno del aquagym por la mañana y de una nueva clase de bodytraining al anochecer, mientras que el jueves, última jornada de puertas abiertas, el programa incluye entrenamiento funcional a primera hora, pilates a media tarde y GAP por la noche. Con esta diversidad de propuestas, el polideportivo busca mostrar que hay opciones para todos los gustos y niveles, desde el trabajo de fuerza y resistencia hasta actividades más centradas en la flexibilidad, la tonificación o la diversión en grupo.

La inscripción previa es obligatoria para participar en cualquiera de las actividades, con el fin de organizar adecuadamente los grupos y garantizar una experiencia segura y de calidad. Las personas interesadas pueden apuntarse en la recepción del polideportivo, llamar al teléfono 943 08 51 93 o inscribirse de manera rápida y sencilla a través de la aplicación móvil de la instalación.

El Ayuntamiento ha destacado la importancia de esta iniciativa, enmarcada dentro de la apuesta municipal por fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población. «Queremos que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer de primera mano la oferta del polideportivo y de descubrir nuevas maneras de mantenerse activa y mejorar su bienestar», han señalado.