Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El polideportivo Joxemiel Barandiaran celebra desde hoy sus jornadas de puertas abiertas. UDALA

Lazkao

Jornadas de puertas abiertas en el polideportivo a partir de este martes

El Ayuntamiento organiza unas jornadas que se prolongarán hasta el jueves y animan a la ciudadanía a descubrir la oferta formativa

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:53

El polideportivo municipal Joxemiel Barandiaran ha dado hoy el pistoletazo de salida a sus jornadas de puertas abiertas, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento que ... se prolongará hasta el jueves. El objetivo es acercar la oferta deportiva a todos los vecinos y vecinas, invitándoles a conocer de primera mano las actividades incluidas en la nueva programación del curso y a disfrutar de sesiones totalmente gratuitas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jornadas de puertas abiertas en el polideportivo a partir de este martes

Jornadas de puertas abiertas en el polideportivo a partir de este martes