Una jornada de juegos acuáticos toma hoy la piscina

El polideportivo Joxemiel Barandiaran acoge los juegos acuáticos del programa de Deporte Escolar, con alumnos de de Lazkao, Ataun e Idiazabal.La piscina abrirá de 9.00 a 10.00 y cerrará después durante toda la mañana para dar paso a las pruebas. A las 10.00 participará el alumnado de 4º de Primaria y, a las 11.30, el de 3º de Primaria. Los cursos de natación del sábado se impartirán con normalidad en la piscina pequeña.