Jabekuntza Eskola Feminista, preparada para iniciar un nuevo curso

Los talleres de la escuela de la Jabekuntza Eskola Feminista ya están en marcha en Lazkao.

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de Jabekuntza Eskola Feminista 2025-2026, una iniciativa que busca seguir promoviendo la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la creación de espacios seguros y de aprendizaje compartido. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta el 10 de octubre, tanto en el Ayuntamiento como a través de la web municipal.

Los cursos, que se desarrollarán entre el otoño y el invierno, serán gratuitos y ofrecerán una programación variada y cercana a las diferentes realidades e intereses de las mujeres del municipio. Desde el autocuidado físico hasta el pensamiento crítico y la conexión intercultural, la propuesta de este año combina formación, bienestar y comunidad.

Uno de los cursos destacados será el de fortalecimiento del suelo pélvico, impartido por la fisioterapeuta Saioa Baena del centro Abian. Las sesiones comenzarán el 7 de enero y se extenderán durante 10 miércoles consecutivos, de 10.45 a 12.15, con un máximo de 12 plazas. Este taller, que se impartirá en euskera, busca mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres mediante el conocimiento y cuidado de su propio cuerpo.

También regresa la Escuela Feminista de Lectura, un espacio consolidado de reflexión y debate guiado por Iratxe Retolaza, que invitará a repensar el papel de las mujeres en la sociedad a través de la literatura. Los encuentros serán mensuales, y arrancaron el pasado lunes, en horario de 18.00 a 20.00, y se realizarán en euskera.

La diversidad también tendrá su espacio en la programación con el 'Encuentro de Mujeres del Mundo', dinamizado por Aitziber Eguskitza, que ofrecerá un entorno de confianza, escucha y empoderamiento para mujeres de distintas procedencias. Las sesiones se celebrarán los días 5 de noviembre, 3 de diciembre, 7 de enero y 5 de febrero, de 10:30 a 12:30, adaptando el idioma a las participantes y con grupos de entre 6 y 15 mujeres.

Por último, el 15 de octubre, Ainitze Sala impartirá el taller Plantas medicinales, susurros de otoño: Recibiendo regalos de verano, una propuesta práctica para aprender a recolectar y trabajar con hierbas y frutos otoñales, descubriendo sus usos y propiedades. La sesión, en euskera, se celebrará de 17.00 a 20.00 horas y contará con un cupo de entre 5 y 20 plazas.

Con esta nueva edición, la Jabekuntza Eskola Feminista de Lazkao se consolida como una herramienta clave para fortalecer la red social de mujeres del municipio, fomentar su bienestar y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Una escuela donde aprender, cuidarse y compartir también son formas de empoderarse.