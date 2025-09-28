Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lazkaoko azokan gazta saltzen

Lazkaoko azokan gazta saltzen Josu Zabala

Herriko plaza jendez lepo Basherri egunean

Azoka, musika eta abere erakustaldiek berriz ere Lazkaoko herria batu dute, Basherri egunean landa-mundua eta ohiturak kalera hurbilduz

Josu Zabala

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:44

Herritarrak eta bisitari ugari Basherri Eguna ospatzeko elkartu dira gaur goizean Lazkaoko plaza inguruan. Goizeko 11.00etan ireki da azoka, eguzkia lagun, eta ordutik aurrera ... herriko plaza jendez gainezka egon da artisautza eta abere postuek erakarrita. Bertako ekoizpenak eta eskuz egindako artisau lanak izan dira azokaren ardatz nagusiak, ikusmin handia piztuz.

