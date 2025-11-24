EAJ-PNV destaca la colaboración con Osakidetza en la reforma del ambulatorio

El centro de salud se someterá a una remodelación profunda a partir del comienzo del próximo año. El proyecto, impulsado por el departamento de ... Salud del Gobierno Vasco y coordinado con el equipo municipal, permitirá modernizar las instalaciones y ampliar su capacidad para responder mejor a las necesidades de la población.

La actuación se ejecutará en dos fases y tendrá como finalidad reforzar la atención primaria del municipio. La reforma contempla la ampliación de consultas, la reorganización de espacios y la mejora de los circuitos asistenciales. Con ello, el centro podrá ofrecer más servicios y asumir un volumen mayor de pacientes, lo que supondrá un salto cualitativo en la atención sanitaria de Lazkao y de las localidades del entorno.

Desde EAJ-PNV se destaca que el proyecto es fruto de años de trabajo conjunto con Osakidetza. Según el grupo jeltzale, la actuación responde a una necesidad detectada y consensuada con el departamento de Salud, y permitirá contar con unas infraestructuras más amplias, modernas y capaces de adaptarse al crecimiento del municipio. La formación subraya que este avance se enmarca en una estrategia a largo plazo para mejorar los servicios públicos y fortalecer la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante las obras, se garantizará la continuidad de la asistencia sanitaria. Se han habilitado cabinas provisionales en el exterior de la Ikastola San Benito para que el servicio pueda mantenerse sin interrupciones. La colaboración del centro educativo ha sido clave para encontrar una solución temporal que permita iniciar la reforma sin afectar a los cuidados básicos. Según EAJ-PNV, este ejemplo de cooperación muestra la importancia del trabajo en equipo y la coordinación institucional para hacer realidad proyectos de gran impacto.

La primera fase de las obras arrancará a principios del próximo año. El objetivo es que el nuevo centro de salud esté operativo lo antes posible y pueda ofrecer a los vecinos de Lazkao una atención más amplia, cómoda y eficaz. Con esta intervención, el municipio da un paso importante en la modernización de sus servicios sanitarios y en la adaptación de sus infraestructuras a las necesidades de los próximos años.

Además de la ampliación física del edificio, la remodelación prevé mejoras técnicas y organizativas que influirán en el día a día del personal sanitario. La redistribución de espacios permitirá crear áreas más especializadas y circuitos más claros para urgencias, consultas y atención preventiva. La meta es reducir tiempos de espera, facilitar el trabajo de los profesionales y ofrecer una mejor experiencia.