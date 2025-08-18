Biziola acoge la primera tienda de ropa de segunda mano de Emaús en Goierri

Amaia Núñez lazkao. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:02 Comenta Compartir

Biziola ha dado un paso más en su modelo de economía social y desde hace un mes cuenta con una tienda de ropa de segunda mano, surgida de la colaboración con la Fundación Social Emaús. En el nuevo espacio se podrá adquirir ropa y complementos, así como donar los propios para dar respuesta a «la segunda industria más contaminante» del planeta.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la economía circular, especialmente en el sector textil. Así, han creado una zona para recoger la ropa en la sede de Lazkao de Biziola. Lo depositado en el contenedor pasará por un proceso de tratamiento antes de ponerlos a la venta de nuevo, en la misma sede o en cualquiera de las otras de la red de tiendas de la Fundación Social Emaús.

La idea de poner en marcha un espacio para la economía circular, más allá de la alimentación, a través de los productores locales, se formó hace varios años. En otoño de 2023 crearon una zona de trueque para dar salida a cantidad de los productos y ropa recogida en la Feria de Trueque. Tras un arduo trabajo para revisar, preparar y gestionar todo el material, este servicio tocó techo cuando se dieron cuenta de que había usuarios que necesitaban coger alguna cosa, pero no tenían opciones para el trueque.

El nuevo espacio se presentará oficialmente en septiembre, dentro de la Quincena Ecológica de Goierri

Por ello, decidieron darle la vuelta y organizar la iniciativa de otra forma, ya que la industria textil es la segunda más contaminante en el planeta, por detrás de la industria petrolera y delante de la ganadería; y responsable del 20% de los tóxicos que se vierten al agua. El nuevo espacio se presentará oficialmente en un acto que se celebrará en septiembre, dentro de la tradicional Quincena Ecológica de Goierri.

Gipuzkoa tiene una tasa más baja de residuos textiles en comparación con la media europea, con 11 kilos por persona al año. En concreto, según datos de 2023 del Observatorio para la Prevención y Gestión de Residuos Urbanos, que reúne los datos de la gestión de cada mancomunidad y municipio, los contenedores recogieron 3.168.599 kg y los garbigunes 15.699 kg; lo que hace un total de 4,28 kg por habitante. Aún así, desde Biziola recuerdan que una importante cantidad de residuos textiles se depositan en la fracción rechazo o resto, por lo que «es necesario continuar facilitando zonas privadas para depositarlo, así como fomentar modelos de consumo basados en la prevención y la reutilización».

Aún así, destacan que el sector textil cuenta con una de las tasas de recogida tras su consumo más baja. Según un estudio a nivel del España, cada año se tiran alrededor de 990.000 toneladas de productos textiles a los vertederos, de los que se recogen el 10-12% para reutilizar o reciclar, y se recicla menos del 1% de la producción en ciclo cerrado, esto es, con un uso parecido.

Los agentes que participaron en esta actividad recogieron selectivamente 108.296 toneladas de residuos textiles en toda España. El sistema de recogida es, prácticamente en su totalidad, el de contenedores en la vía pública, con un total de 19.548 unidades.

Por comunidades autónomas, según la ratio de recogida selectiva de residuos textiles, los que ocupan el primer lugar en el ranking frente a los residuos textiles que se generan son la CAV (24,93% del total producido), la Comunidad Foral de Navarra (16,48%) y la Comunidad Valenciana (16,03%). «Aunque la CAV se sitúa a la cabeza, las tasas siguen siendo bajas», subrayan.