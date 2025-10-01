Balance positivo y más abonados en las piscinas exteriores durante el pasado verano

J. ZABALA lazkao. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54 Comenta Compartir

La temporada estival en las piscinas descubiertas ha concluido con un balance positivo, marcado por la elevada participación ciudadana, la incorporación de actividades dirigidas a las familias y un ambiente mayoritariamente tranquilo.

Entre junio y septiembre, un total de 579 personas se abonaron específicamente para el uso de las piscinas de verano, lo que supone 95 más que en 2024, cuando se registraron 484 socios. A esta cifra se suman otras 1.669 personas con diferentes modalidades de abono, que también tuvieron acceso a las instalaciones, lo que confirma el alto interés de la ciudadanía en disfrutar de este servicio municipal.

Como novedad, la programación de este año incluyó dos sesiones de cuentacuentos infantiles, celebradas el 8 de julio y el 3 de septiembre. Tras el pico de calor inicial, el final de julio y el mes de agosto transcurrieron de forma más relajada, con un uso más sosegado de las instalaciones. En conjunto, la temporada se ha desarrollado con normalidad, salvo alguna incidencia puntua. El Ayuntamiento ha querido agradecer la participación de la ciudadanía y el comportamiento ejemplar de quienes han hecho uso de las piscinas.