Lazkao

Ayudas para jóvenes con discapacidad o dependencia

J. Z.

lazkao.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

El Ayuntamiento ha activado una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a familias con hijos e hijas de entre 6 y 25 años que presentan discapacidad o situación de dependencia. El objetivo es facilitar el acceso a tratamientos de estimulación y rehabilitación que contribuyan al desarrollo, la autonomía y el bienestar de estos jóvenes. La iniciativa busca aliviar la carga económica que afrontan muchas familias para mantener tratamientos terapéuticos fundamentales para la calidad de vida de sus hijos e hijas.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 10.000 euros, procedente de los presupuestos municipales de 2025. Las ayudas cubrirán parte de los gastos realizados durante el año anterior en programas de estimulación o rehabilitación, siempre que puedan justificarse adecuadamente. Podrán beneficiarse las personas empadronadas en Lazkao que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos, disponer de un certificado oficial de discapacidad o dependencia.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 28 de noviembre de 2025, tanto de forma presencial en el registro municipal como a través de la sede electrónica disponible en la web www.lazkao.eus.

Para completar la solicitud, será necesario entregar la documentación requerida, como el DNI, el libro de familia, el certificado de discapacidad o dependencia, el justificante de los gastos del tratamiento y el número de cuenta bancaria. En caso de solicitar la valoración de la situación económica, deberá añadirse documentación complementaria sobre los ingresos familiares.

