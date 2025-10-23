Amalur Mendi Elkartea organiza una excursión a Aixita

LazkaoAmalur Mendi Elkartea organiza una excursión a Aixita
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16
Mañana, Amalur Mendi Elkartea realizará una salida al castillo de Aixita, una fortaleza medieval situada en Navarra. La actividad comenzará a las 08.00 horas desde el bar Itzala, desde donde los participantes partirán en coche hacia Etxeberri.
Desde allí, los senderistas tomarán el camino que conduce al castillo de Aixita, una construcción que defendió el Reino de Navarra entre los siglos X y XVI. El recorrido tendrá una longitud de 8,7 kilómetros y un desnivel acumulado de 419 metros, atravesando parajes de gran belleza con vistas a los alrededores de Pamplona (Iruñea) y al río Larraun.
Tras la visita al castillo, la caminata continuará descendiendo hacia el río y regresará finalmente al punto de partida en Etxeberri, completando así un itinerario circular. Está previsto que el grupo vuelva a Lazkao hacia las 13.00 horas.
La excursión está abierta a todo el público, y quienes deseen participar pueden inscribirse enviando un correo electrónico a amalur.me@gmail.com o llamando al 695 78 20 21.