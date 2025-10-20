Acuerdo entre EAJ-PNV y EH Bildu para aprovar las ordenanzas fiscales de 2026

LazkaoAcuerdo entre EAJ-PNV y EH Bildu para aprovar las ordenanzas fiscales de 2026
Las tasas e impuestos se actualizarán un 2,8% conforme al IPC, con subidas puntuales en el agua, residuos y el polideportivo
Lazkao
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:42
El Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad las ordenanzas fiscales para 2026, tras alcanzar un acuerdo entre EAJ-PNV y EH Bildu. El consenso entre ... ambas formaciones permitirá al municipio afrontar el próximo ejercicio con unas cuentas orientadas a mantener la calidad de los servicios públicos y asegurar su sostenibilidad económica en un contexto de inflación y encarecimiento general de los suministros.
De acuerdo con lo aprobado, los impuestos y tasas municipales se actualizarán en un 2,8%, en línea con el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual hasta agosto. Sin embargo, algunos servicios experimentarán incrementos superiores para compensar el aumento de costes operativos y las exigencias normativas.
En el caso del suministro de agua potable y la gestión de residuos urbanos, se aplicará una subida del 5%, siguiendo las tarifas fijadas por la Mancomunidad de Sasieta y cumpliendo con la normativa europea que obliga a los ayuntamientos a financiar el 100% del servicio. Por su parte, las tarifas del polideportivo municipal se incrementarán un 12%, con el fin de cubrir los mayores gastos derivados de la inflación y la subida salarial del personal. En cuanto al servicio de agua potable y alcantarillado, el aumento será del 2,2%, con el objetivo de equilibrar los costes reales del servicio.
A pesar de las actualizaciones, el Ayuntamiento subraya que las ordenanzas mantienen como eje central la equidad en el acceso a los servicios públicos. Se conservarán las tasas reducidas y las ayudas al pago de impuestos para familias con menos recursos, ajustadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Estas ayudas abarcan impuestos como el IBI, agua, basuras, alcantarillado y actividades deportivas y culturales. Además, los Servicios Sociales municipales continuarán ofreciendo apoyo a personas en situación de vulnerabilidad económica.
Actualización de las tasas
El alcalde, Kepa Zubiarrain, destacó que las nuevas ordenanzas se han elaborado bajo criterios de prudencia, responsabilidad, eficiencia y equidad. «En un contexto de inflación y encarecimiento de suministros como el agua, la luz o el gas, era necesario actualizar los impuestos para poder mantener y mejorar los servicios públicos», señaló. Añadió, además, que el objetivo de estas medidas es «garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad para toda la ciudadanía a los servicios municipales».
Con la aprobación unánime de las ordenanzas fiscales 2026, Lazkao refuerza su compromiso con una gestión económica responsable y solidaria, equilibrando el esfuerzo fiscal con la protección de los colectivos más vulnerables y la mejora continua de los servicios locales.
