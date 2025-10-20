Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la sesión plenaria donde se acordaron las ordenanzas fiscales del próximo año. UDALA

Lazkao

Acuerdo entre EAJ-PNV y EH Bildu para aprovar las ordenanzas fiscales de 2026

Las tasas e impuestos se actualizarán un 2,8% conforme al IPC, con subidas puntuales en el agua, residuos y el polideportivo

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:42

Comenta

El Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad las ordenanzas fiscales para 2026, tras alcanzar un acuerdo entre EAJ-PNV y EH Bildu. El consenso entre ... ambas formaciones permitirá al municipio afrontar el próximo ejercicio con unas cuentas orientadas a mantener la calidad de los servicios públicos y asegurar su sostenibilidad económica en un contexto de inflación y encarecimiento general de los suministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

