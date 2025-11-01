«El 80% de las acciones previstas en el Plan de Legislatura ya está en marcha»

J. ZABALA lazkao. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha lanzado una edición especial de la revista municipal, en la que se realiza un balance del trabajo realizado hasta la mitad de la legislatura y se detallan los principales proyectos que se pondrán en marcha en los próximos meses. El consistorio destaca que más del 80% de las acciones previstas en el Plan de Legislatura ya se encuentran en marcha, muchas de ellas finalizadas y otras en distintas fases de ejecución. Además, se ofrece información sobre el estado de las iniciativas que aún están pendientes de desarrollo. Entre los proyectos más relevantes se encuentran la finalización de la quinta fase de reforma del polideportivo Joxemiel Barandiaran, el inicio de las obras del nuevo ambulatorio y la adecuación del 'Champiñón' para actividades culturales y comunitarias.