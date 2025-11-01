Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lazkao

«El 80% de las acciones previstas en el Plan de Legislatura ya está en marcha»

J. ZABALA

lazkao.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

El Ayuntamiento ha lanzado una edición especial de la revista municipal, en la que se realiza un balance del trabajo realizado hasta la mitad de la legislatura y se detallan los principales proyectos que se pondrán en marcha en los próximos meses. El consistorio destaca que más del 80% de las acciones previstas en el Plan de Legislatura ya se encuentran en marcha, muchas de ellas finalizadas y otras en distintas fases de ejecución. Además, se ofrece información sobre el estado de las iniciativas que aún están pendientes de desarrollo. Entre los proyectos más relevantes se encuentran la finalización de la quinta fase de reforma del polideportivo Joxemiel Barandiaran, el inicio de las obras del nuevo ambulatorio y la adecuación del 'Champiñón' para actividades culturales y comunitarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El 80% de las acciones previstas en el Plan de Legislatura ya está en marcha»