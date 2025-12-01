Abierto el plazo para solicitar parcela en los huertos populares del próximo año

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitud para acceder a los huertos populares correspondientes al próximo año. En total se ofertan 37 parcelas ... destinadas a vecinos y vecinas que quieran cultivar su propio huerto, una iniciativa que el municipio mantiene desde hace años para fomentar hábitos saludables, el contacto con la tierra y el aprovechamiento responsable del espacio agrario disponible.

Las adjudicaciones actuales siguen en vigor hasta el 31 de enero del próximo año. A partir de entonces se producirá el relevo, lo que permitirá a las nuevas personas adjudicatarias comenzar a gestionar sus parcelas desde el 1 de febrero. Con este sistema, el Ayuntamiento busca asegurar una distribución equilibrada y transparente, además de facilitar que más vecinos puedan disfrutar de esta oportunidad.

Para optar a una de las parcelas será necesario cumplir varios requisitos: la persona solicitante debe estar empadronada en Lazkao, encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y contar con la capacidad física necesaria para las labores propias de un huerto. Otro punto clave será que ni la persona solicitante ni ningún miembro de su unidad familiar puedan ser usuarios de otro huerto municipal, ni disponer de terrenos propios o arrendados aptos para uso agrícola. El objetivo es que las parcelas municipales se destinen a quienes realmente las necesitan.

Ante la posibilidad de que la demanda supere a la oferta, el Ayuntamiento ha fijado una condición especial para garantizar la rotación entre usuarios. Si esto sucede, no podrán acceder durante un año quienes hayan disfrutado de una parcela municipal durante cuatro años consecutivos. Con esta medida se pretende abrir la puerta a nuevos interesados y repart ir de forma justa los recursos disponibles.

Inscripción abierta

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 9. El trámite se puede realizar de dos maneras: de forma presencial en el propio ayuntamiento o mediante registro electrónico habilitado en la sede municipal. Desde el Consistorio recuerdan la importancia de revisar la documentación necesaria y completar el proceso dentro del plazo establecido.

Para resolver dudas o ampliar información, las personas interesadas podrán contactar con el Ayuntamiento de Lazkao a través del teléfono 943 08 80 80, del correo electrónico udala@lazkao. eus o acudiendo directamente a las oficinas municipales. El Ayuntamiento anima a los vecinos a participar y aprovechar esta oportunidad de acceso a los huertos populares, un servicio que cada año suma interés.