Abierto el plazo de inscripción para los cursos 2025-2026

Jueves, 11 de septiembre 2025

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la inscripción para su oferta de cursillos de cara al curso 2025-2026. El plazo permanecerá abierto hasta el 27 de septiembre y las personas interesadas podrán apuntarse en el Departamento de Cultura, ya sea de forma presencial en el propio Ayuntamiento, en el teléfono 943 08 80 80 o a través del correo kultura@lazkao.eus. La programación busca fomentar el ocio y la formación entre la ciudadanía, con propuestas que abarcan diferentes ámbitos como el bienestar, la cultura, el arte o la tecnología. Las actividades están pensadas para públicos de distintas edades e intereses.

El curso de yoga se desarrollará en la Casa de Cultura los lunes, martes, miércoles y jueves, con una cuota mensual de 32,66 euros. Las clases de dibujo se impartirán en la casa de Areso de lunes a viernes por la tarde, al precio de 29,5 euros al mes. Los bailes de salón se celebrarán en el polideportivo Joxemiel Barandiaran los lunes, miércoles y viernes, con el mismo coste mensual.

Por su parte, el curso de robótica se ofrecerá en la Casa de Cultura los martes, jueves y viernes, con una cuota de 40 euros al mes. El de costura tendrá lugar en Orobione los viernes, con tres horarios diferentes para facilitar la asistencia, a un precio mensual de 37,93 euros. El Ayuntamiento ha animado a los vecinos a participar en los cursos.