Abierto el plazo para inscribirse en el Servicio de Tiempo libre de Navidad

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para el Servicio de Tiempo Libre de Navidad, un programa pensado para ayudar a las familias a conciliar durante las vacaciones escolares. La iniciativa se desarrollará en Areria y combinará talleres, juegos y actividades diseñadas para que los niños y niñas disfruten de un entorno seguro, educativo y divertido mientras están de vacaciones.

El servicio funcionará los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 2025, en horario de 10.00 a 13.00. Podrán apuntarse menores desde 3º de Educación Infantil hasta 6º de Primaria, lo que incluye a todos los nacidos entre 2014 y 2022.

En total se ofrecen 70 plazas. El precio del servicio es de 15,70 euros y el pago se realizará mediante cuenta corriente. Las familias interesadas pueden apuntar a sus hijos e hijas rellenando el formulario disponible en la web municipal (labur.eus/GabonetakoAisia 2025Lazkao) o acercándose al polideportivo municipal.