Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Lazkao

Abierto el plazo para inscribirse en el Servicio de Tiempo libre de Navidad

J. Z.

lazkao.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para el Servicio de Tiempo Libre de Navidad, un programa pensado para ayudar a las familias a conciliar durante las vacaciones escolares. La iniciativa se desarrollará en Areria y combinará talleres, juegos y actividades diseñadas para que los niños y niñas disfruten de un entorno seguro, educativo y divertido mientras están de vacaciones.

El servicio funcionará los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 2025, en horario de 10.00 a 13.00. Podrán apuntarse menores desde 3º de Educación Infantil hasta 6º de Primaria, lo que incluye a todos los nacidos entre 2014 y 2022.

En total se ofrecen 70 plazas. El precio del servicio es de 15,70 euros y el pago se realizará mediante cuenta corriente. Las familias interesadas pueden apuntar a sus hijos e hijas rellenando el formulario disponible en la web municipal (labur.eus/GabonetakoAisia 2025Lazkao) o acercándose al polideportivo municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierto el plazo para inscribirse en el Servicio de Tiempo libre de Navidad