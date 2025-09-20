Abierta la votación para los Presupuestos Participativos 2026

J. ZABALA LAZKAO. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2026, una iniciativa que busca implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el destino de parte de los recursos municipales. Tras recibir 137 propuestas durante la fase de presentación, un comité técnico ha realizado una selección de viabilidad que ha reducido la lista a nueve proyectos finalistas.

Para ello, el Consistorio ha destinado un total de 100.000 euros, que se repartirán entre las iniciativas seleccionadas. Las propuestas que han llegado a la fase final abarcan desde mejoras en espacios públicos hasta actuaciones en materia de movilidad, ocio y sostenibilidad. Entre ellas destacan cubrir aparcamientos de bicicletas (25.000 euros), instalar puntos de carga para coches eléctricos (15.000), añadir bancos en la Plaza (10.000), colocar una fuente en el barrio de San Prudentzio (2.500), renovar el suelo del parque infantil de Hirigoien (40.000), ampliar medidas de seguridad vial en los barrios (20.000), incorporar más máquinas deportivas en el Polideportivo Joxemiel Barandiaran (20.000), instalar más sombrillas en la piscina exterior (12.000) y plantar árboles y plantas en zonas verdes (10.000).

Podrán participar en la votación todas las personas empadronadas en Lazkao mayores de 16 años, con la posibilidad de hacerlo de dos maneras. De forma presencial, depositando el formulario en la caja habilitada en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 19.00 horas. O bien online, a través del formulario disponible en la web municipal: https://labur.eus/AurrekontuPartehartzaileakLazkao20262

El plazo de votación estará abierto hasta el 30 de septiembre.