Los 2.000 bonos de la campaña otoño 'Nik Lazkaon, zuk zergatik ez?' se agotan en diez días

El Ayuntamiento ha confirmado que los 2.000 bonos de la campaña de otoño 2025 'Nik Lazkaon, zuk zergatik ez?' se han agotado apenas diez ... días después de su lanzamiento, el pasado 23 de octubre. La iniciativa, pensada para incentivar el comercio local y fomentar el consumo en los establecimientos del municipio, ha sido acogida con gran entusiasmo por la ciudadanía, evidenciando el compromiso de los vecinos con la economía de su localidad.

Cada bono se ha vendido a 30 euros, pero cuenta con un valor total de 40 euros, repartidos en ocho tickets de 5 euros. Tres de estos tickets son válidos en todos los comercios participantes, mientras que los cinco restantes pueden utilizarse en todos aquellos que no fueran establecimientos de alimentación. La campaña ha contado con la participación de 59 comercios, que se han sumado al proyecto para ofrecer a los clientes descuentos y ventajas especiales, y los bonos se podrán canjear hasta el 30 de noviembre.

El Ayuntamiento ha querido destacar la implicación tanto de la ciudadanía como de los comerciantes, subrayando que este tipo de iniciativas son clave para dinamizar la economía local, fortalecer el tejido comercial y consolidar la comunidad en torno al comercio de proximidad. «La respuesta de los vecinos ha sido espectacular. Esto demuestra que la gente apuesta por su pueblo y por los negocios de Lazkao», señalan desde el consistorio.

Además de estos bonos, siguen disponibles los bonos destinados a la compra de productos de los baserritarras, que tienen un precio de 20 euros y un valor de 35 euros. Divididos en siete tickets de 5 euros, estos bonos buscan impulsar el sector primario local y acercar los productos frescos y de calidad de la comarca a los consumidores. Se pueden adquirir directamente en el Ayuntamiento, y representan una oportunidad para apoyar a los productores locales mientras se obtiene un valor añadido en las compras.

El éxito de esta campaña refleja un interés creciente por apoyar tanto al comercio de proximidad como al sector agrícola local, consolidando estas iniciativas como un modelo de dinamización económica y participación comunitaria que probablemente se repetirá en futuras ediciones.