La campaña de bonos ha vuelto a ser un éxito en Lazkao. UDALA

Lazkao

Los 2.000 bonos de la campaña otoño 'Nik Lazkaon, zuk zergatik ez?' se agotan en diez días

Los bonos se podrán canjear hasta el 30 de noviembre en los 59 establecimientos participantes

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

El Ayuntamiento ha confirmado que los 2.000 bonos de la campaña de otoño 2025 'Nik Lazkaon, zuk zergatik ez?' se han agotado apenas diez ... días después de su lanzamiento, el pasado 23 de octubre. La iniciativa, pensada para incentivar el comercio local y fomentar el consumo en los establecimientos del municipio, ha sido acogida con gran entusiasmo por la ciudadanía, evidenciando el compromiso de los vecinos con la economía de su localidad.

