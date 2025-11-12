Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Kirola nagusi asteburu honetan Zizurkilen

Bihar Tourreko lehen euskalduna omenduko dute Urkamendin eta etzi Harri Handien Txapelketa jokatuko da

A. N.

ZIZURKIL.

Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:45

Comenta

Asteburu honetan kirolarekin lotutako ekitaldiak izango dira Zizurkilen nagusi. Bihar arratsaldean Frantziako Tourreko lehen euskaldinari omenaldia egingo diote Urkamendi elkartean.

Ion Izagirre izan zen aurtengo edizioan parte hartu zuten bi euskaldunetan, berarekin Alex Aranburu izan zen, sailkapenean lehenengo geratu zena. Izagirrerekin batera ekitaldira gonbidatuak daude Mikel Landa, Markel Beloki, Eñaut Urkaregi, Irati Aranguren eta Maier Olano.

Larunbatean, berriz, Gipuzkoako Harri Handien gizonezkoen mailako txapelketa jokatuko da Intxaur frontoian 18:00etan. Bertan parte hartuko dute Jokin Eizmendi, Aimar Galarraga eta Gari Garmendia harri-jasotzaileek.

