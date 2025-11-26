Kepa Fernández de Larrinoa publica el poemario 'Estos ojos afilados'

Amaia Núñez Alkiza. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

Kepa Fernández de Larrinoa vuelve a la poesía con 'Estos ojos brillantes' su tercer poemario tras su regreso al sector en 2022 con 'Agur Blanco Agur' y, un año después, 'Las aristas paganas del último devoto'. El poemario, publicado por ediciones Rilke, fusiona experimentación formal, profundidad filosófica y teatro japonés a través de una indagación existencial.

'Esos ojos afilados' ofrece una nueva perspectiva en la obra del antropólogo de Alkiza, que ha articulado el poemario en torno a dos figuras, Jácome y Emma. Estos dos personajes encarnan la tensión entre el ser y la nada, entre la palabra y el silencio, conduciendo al lector por paisajes desolados de 'hielo efímero' y 'retablos silentes' donde la condición humana se revela en toda su vulnerabilidad. En esta obra ha creado un universo donde la finitud, la memoria fragmentada y la búsqueda ontológica se entrelazan en un discurso de notable profundidad conceptual.

La obra destaca por su experimentación formal sin precedentes en el trabajo de Kepa Fernández de Larrinoa, quien considera que la poesía, como el ritual, tiene el poder de transformar la percepción de la realidad y conectar al lector con dimensiones profundas de la experiencia humana. Su formación y visión antropológica impregna la obra.

Está dividida en cuatro secciones. En el tercero de ellos, titulado 'Ankoku Butō para Emma y Jácome', ha incorporado elementos del teatro de la oscuridad japonés, transformando el texto en una partitura conceptual para «cuerpos vueltos éter». En la última sección, 'Teoría del Otrora Cerebro Poético', en cambio, ofrece una reflexión metapoética que interroga los mecanismos neurocientíficos de la creación literaria, estableciendo un diálogo entre ciencia y arte que amplía las fronteras del género.

En diciembre Fernández de Larrinoa participará con 'Estos ojos afilados' en una sesión jam poética en el espacio Intujai de Tolosa, en la que también estarán Ekaitz Goikoetxea con 'Zirriborro bat' y May Gorostiaga con 'Ochipiélago'. La sesión será el viernes 12 de diciembre a las 20.00 y los interesados pueden reservar su asistencia llamando al 678.990.162.