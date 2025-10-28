Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Josema Garrido y Aitor Otegi vencen en un emocionante duelo al EPLE

J. Z.

olaberria.

Martes, 28 de octubre 2025, 19:58

Comenta

El pasado viernes se vivió un encuentro inolvidable en la modalidad de paleta-cuero del Campeonato de Gipuzkoa. El olaberritarra Josema Garrido y el ordiziarra Aitor Otegi, representando al club Oiangu PE, se enfrentaron en Errenteria al EPLE local, formado por Eyheramendy y Abel Pichel, en un partido que decidía qué equipo se mantendría en primera división y cuál descendería a segunda.

Desde el inicio, Garrido y Otegi demostraron una gran intensidad, logrando ventajas significativas en el marcador (3-16, 6-19). Sin embargo, el partido dio un giro dramático cuando Aitor Otegi sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en el tanto 18-22, dejando al equipo al borde de la derrota. A pesar de la lesión, Otegi decidió continuar jugando, desafiando el dolor y la posibilidad de agravar la lesión.

El dúo del Oiangu PE mantuvo la ventaja en los momentos decisivos y logró cerrar el partido con un resultado de 30-35, desatando la euforia y el júbilo entre jugadores y aficionados. La victoria aseguró la permanencia del equipo en primera división, cumpliendo un objetivo crucial en un grupo de máximo nivel, que incluía parejas como Brosa-Ibargaray (Errepala, Donostia), Eskisabel-Rubén Pichel (EPLE, Errenteria) y Altuna-Ponce (Gazteleku, Andoain).

Será «un partido para recordar; llevamos muchos años jugando y pocas veces se vive algo así», señaló Garrido tras el encuentro, resaltando la proeza conseguida y la entrega de su compañero Otegi.

