Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iztueta Baserria Gipuzkoa Natura

Iztueta baserria bisitatzeko aukera: familia osoarentzako plana Ataunen

Produktuak dastatzeko eta baserriko bizimodua ezagutzeko aukera egongo da

Ander Artetxe

Igandea, 12 urria 2025, 13:47

Comenta

Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak eta Iztueta baserriak bisita gidatu berezia antolatu dute urriaren 19rako, familian egiteko moduko plan erakargarria proposatuz. Ataungo baserri honetan, bisitariek abereak, ... ukuiluak, esnetegia eta zelaiak ezagutzeko aukera izango dute; horrez gain, bertan ekoitzitako esnekiak dastatzeko aukera ere izango dute.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  7. 7 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  8. 8 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  9. 9 Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados
  10. 10 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iztueta baserria bisitatzeko aukera: familia osoarentzako plana Ataunen

Iztueta baserria bisitatzeko aukera: familia osoarentzako plana Ataunen