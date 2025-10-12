Iztueta baserria bisitatzeko aukera: familia osoarentzako plana Ataunen
Produktuak dastatzeko eta baserriko bizimodua ezagutzeko aukera egongo da
Ander Artetxe
Igandea, 12 urria 2025, 13:47
Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak eta Iztueta baserriak bisita gidatu berezia antolatu dute urriaren 19rako, familian egiteko moduko plan erakargarria proposatuz. Ataungo baserri honetan, bisitariek abereak, ... ukuiluak, esnetegia eta zelaiak ezagutzeko aukera izango dute; horrez gain, bertan ekoitzitako esnekiak dastatzeko aukera ere izango dute.
Proiektuak jasangarritasuna eta kalitatea uztartzen ditu, belaunaldiz belaunaldi transmititutako esperientzian eta teknologia berrien erabileran oinarrituta. Baserriko langileen arabera, behiak dira lanaren oinarri nagusia, eta euren ongizatea da produktu finalaren kalitatearen gakoa. Iztueta baserrian argi dute kalitatezko esnea lortzeko ezinbestekoa dela abereen zaintza egokia, eta horixe da, hain zuzen ere, bisitan azaldu nahi duten ikuspegi berezia: naturarekin orekan oinarritutako ustiapen eredua, ingurunea zainduz eta bertako baliabideak arduraz erabiliz garatzen dutena.
Jarduera 11:00etan hasiko da eta bi orduko iraupena izango du. Helduentzat sarrera 12 eurokoa izango da, eta haurrentzat 6 eurokoa. Parte hartzeko, aurrez izena ematea beharrezkoa da, Aralarko parketxearen bidez: 943 18 03 35 / 688 895 069 edo barandiaran@gipuzkoanatura.eus helbidera idatziz.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión