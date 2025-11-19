Ion Fontenlak 'Ataungo barrunbeak' liburua aurkeztuko du, gaur zazpietan

Tolosa GoierriIon Fontenlak 'Ataungo barrunbeak' liburua aurkeztuko du, gaur zazpietan
J. Z.
ataun.
Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:10
Ion Fontenlak bere liburu berria, 'Ataungo barrunbeak', aurkeztuko du gaur Herri Antzokian, arratsaldeko 19:00etan. Ekitaldiak herriko bizilagunei ez ezik, inguruko zaleei ere aukera emango die egilearekin zuzenean hitz egiteko, liburuaren sorkuntza-prozesua ezagutzeko eta lanak gordetzen dituen xehetasunetan murgiltzeko.
'Ataungo barrunbeak' espeleologia, ondare historikoa, etnografia, mitologia, herritarren kontakizunak, biodibertsitatea, geologia eta bestelako gaiak jorratzen ditu, eta aurkezpenak argi uzten du Ataunek eta ingurune berezi honek paper garrantzitsua izango dutela liburuan. Antzokiko agertokira igotzean, Fontenlak liburuaren mamia azalduko du, eta entzuleek galderak egiteko aukera izango dute. Ekitaldia doakoa izango da eta aste honetako kultur agenda nagusietako hitzordu bat da.
Udalak eta kultur eragileek herritarrak gonbidatu dituzte parte hartzera. Herri Antzokiko ateak zabalik egongo dira zazpietatik aurrera, eta aurkezpena giro goxoan egingo da, egilearen lana komunitatearekin partekatzeko helburuarekin.