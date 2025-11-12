Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Indarkeria matxistari aurka egiteko Protokoloa sinatu zuten erakundeetako ordezkariak. A. U.

Indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa sinatu dute Anoetan

Herriko eragile eta erakunde ezberdinen arteko lanketaren emaitza da aste honetan sinatu duten dokumentua

Amaia Núñez

Anoeta

Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:45

Comenta

Indarkeriari aurre egin nahi dioten emakumeen eskura dauden baliabide eta baldintza egokiak bermatuko dituen koordinaziorako protokolo bat diseinatzeko prozesua martxan jarri zen duela sei urte. Urte hauetan egindako lanketaren emaitza asteazkenean sinatu zuten Udaleko zein prozesuan parte hartu duten erakunde ezberdinetako ordezkariek.

Prozesua 2019an abiatu zen, Udalak sustatuta, gizarteko «arazo estruktural» honi erantzuna emateko. Farapi Kooperatiba Elkarteak dinamizatu zuen prozedura. Bertan Anoetako Udalarekin batera, herriko eragileek eta Ertzaintzako eta Anoetako zein Tolosako osasun zentroetako ordezkariek parte hartu zuten. Hala ere, Covid-a zela eta sortutako osasun egoeraren ondorioz, Er-tzaintzako zein osasun zentroko ordezkarien parte hartzea bertan behera geratu zen. Baina, pandemia egoeraz haratago, herri mailan egindako lanketa «oso aberatsa» izan zela azpimarratzen dute Udaletik. Bertan parte hartu zuten herriko emakume aldeek, Anoetako Herri Ikastolako zuzendariak, udaleko teknikariek eta udalbatza osatzen zuten alderdietako zinegotziek.

Horrela, protokoloaren jarraipena egiteko 'Adi eta So!' Behatokia sortu zen 2021ean. Udaleko Parekidetasun sailak koordinatzen du eta bertan parte hartzen dute udalbatza osatzen duten talde politikoetako ordezkariek, udaleko teknikariek, Anoetako Herri Ikastolak eta herriko talde feministak. Urtean bitan elkartzen dira gutxienez, herriko festen aurretik eta urtea amaitu aurretik. Ohiko bilera hauez gain, eraso matxistaren bat gertatuz gero ere elkatzen dira, baita herritar batek beste nonbait eraso matxistaren bat jasanez gero, eman beharreko urratsak aztertzeko.

Behatokia martxan jartzearekin batera, Indarkeria Matxistari Aurre Egiteko Protokoloa onartu zuen Udalbatzak. Hala ere, herri mailako akordioa zen. Horregatik, erakundeen arteko arloa landu dute azken urteetan. Horren emaitza da aste honetan sinatu duten protokoloa. Aldi berean, Mahai Instituzional hau urtean bitan gutxienez (udaberrian eta udazkenean) elkartuko dela adostu dute, protokoloari jarraipena emateko helburuarekin

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa sinatu dute Anoetan

Indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa sinatu dute Anoetan