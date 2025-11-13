Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Igone Mariezkurrenak hitzaldia emango du Lesothon egindako bizikleta zeharkaldiaz

Laura Penagosek hilaren 21ean eskainiko duen 'Putaren bakarrizketa eroetxean' ikuskizunerako sarrerak astelehenean izango dira salgai

Amaia Núñez

ALEGIA.

Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:14

Datorren astean bi ekitaldi egongo dira azaroko kultur egitarauaren baitan. Igone Mariezkurrenak 'Afrikako mendietako erresuma bizikletaz' hitzaldi-proiekzioa eskainiko du asteartean, arratsaldeko 18:00etan kultur etxean Alegiako Mendi Asanbladak antolatuta.

Bertan, Lesothon bizikletaz egin zuen zeharkaldiaren nondik norakoak kontatuko ditu. Herrialdearen %80ak 1.800 metrotik gorako garaiera du, orogarfia menditsuarekin. Horregatik esaten diote Mendietako Erresuma. Mantak, katiuskak eta pasamontañasak ohikoak dira bertako herritarren janzkeran. Horren guztiaren inguruko xehetasunak kontatuko ditu Mariaezkurrenak proiekzioan.

Bestalde, azaroaren 21ean, ostiralarekin, Laura Penagosek 'Putaren bakarrizketa eroetxean' bakarrizketa eskainiko du zinean. Emanaldia gaueko 21:30ean hasiko da eta sarrerak datorren astelehenean jarriko dira salgai kultur etxean 6 eurotan.

Ikuskizunak sexualitatea, biolentzia, klasismoa eta feminismoa bezalako gaiak azaleratzen ditu.

Renovar el DNI

El 24 de noviembre se podrá renovar el DNI o el pasaporte en Alegia, con la opción que la subdelegación del Gobierno ha ofrecido a todos los municipios de Gipuzkoa. El servicio estará disponible a partir de las 09.00 horas en la plaza. Para poder renovar los documentos ese día será imprescindible solicitar cita previa en las oficinas del ayuntamiento, en horario de 09.00 a 14.00 de lunes a viernes. El plazo finalizará el 19 de noviembre, miércoles. Para esta primera jornada ofrecerán 20 citas y en diciembre habilitarán otro día.

