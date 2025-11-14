Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasa den urteko lasterketako irudia, Zepai hotelaren inguruan. ZABALA

Idiazabal

Zabalik Idiazabalgo 45. Herri Kroserako izen-emateak

J. ZABALA

IDIAZABAL.

Ostirala, 14 azaroa 2025, 19:57

Comenta

Zabalik da jada Idiazabalgo 45. Herri Krosean izena emateko epea. Urtero bezala, lasterketa urtarrileko azken igandean jokatuko da —aurten, urtarrilaren 25ean—, San Blas jaien iragarle bihurtuta. Parte hartu nahi dutenek Kronoak.eus webgunearen bidez egin behar dute izen-ematea.

Antolatzaileek sare sozialen bidez aurreratu dutenez, berrikuntzaren bat izango du aurtengo edizioak, nahiz eta oraindik ez duten xehetasunik eman. Hala ere, ohiko giroa eta herritarren parte-hartze zabala izango direla aurreikusten da, urteetako tradizioa sendotuz.

Izen-emateak 10 euro balioko du urtarrilaren 9ra arte, eta urtarrilaren 10etik aurrera 15 euro izango da. Ohiko moduan, heldu eta beteranoen probaz gain, benjamin, alebin, infantil eta kadete mailako lasterketak ere jokatuko dira, kirol eguna herriko txikienengana ere hurbilduz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zabalik Idiazabalgo 45. Herri Kroserako izen-emateak

Zabalik Idiazabalgo 45. Herri Kroserako izen-emateak