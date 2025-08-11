Minigarbigunea Lardizabalenea etxearen atzealdera aldatu dute

IdiazabalMinigarbigunea Lardizabalenea etxearen atzealdera aldatu dute
Amaia Núñez
idiazabal.
Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:44
Sasieta Mankomunitatearekin elkarlanean Minigarbigunea jarri zuen Udalak martxoan herrian. Birziklatze gune hau lekuz aldatu zen lehengo astean eta hemendik aurrera Lardizabalenea etxearen antzean egongo da kokatuta.
Minigarbigunea tamaina txikiko hondakinak birziklatzeko aukera ematen du. Besteak beste, tresna elektriko eta elektronikoak, informatika eta telekomunikazio tresnak, bonbilak eta fluoroszenteak, tinta kartutxoak eta tonerrak, metalak eta plastikoak (ontziak ezik), eta erradiografiak bota daitezke bertan. Horretarako, hondakin mota bakoitzarentzako kajoi bana du.
