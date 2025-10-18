Jubilatu Elkarteak 25. urteurrena ospatuko du

IdiazabalJubilatu Elkarteak 25. urteurrena ospatuko du
J. Z.
idiazabal.
Larunbata, 18 urria 2025, 21:07
Bihartik datorren larunbatera, Jubilatu Elkarteak bere 25. urteurrena ospatuko du, jarduera ugariz beteriko aste batekin. Ekitaldi guztiak arratsaldeko 17.00etan hasiko dira, salbu eta azken egunean, larunbatean, goizeko 11.00etan hasiko den ibilaldiarekin.
Bihar, Gipuzkoako Jubilatuen eta Pentsionisten Elkarteko lehendakari ohiak hitzaldia eskainiko du, elkartearen 25 urteetako laburpena eginez. Asteartean, karta jokoen txanda izango da. Asteazkenean, Toka, Igel eta Hodi Bingo txapelketak ospatuko dira. Ostegunean, berriro karta jokoak izango dira, oraingoan Mus eta Punttu. Ostiralean, Aizkorpe Bailarako elkarteen arteko txapelketak egingo dira, Mus, Toka eta Igel jokoetan.
Larunbatean, urriak 25, goizeko 11.00etan bi ibilaldi egingo dira, luzea eta motza. Jarduerak amaitzeko, 12.15ean, festa bukaera ospatuko da janariarekin.