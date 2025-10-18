Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Idiazabal

Jubilatu Elkarteak 25. urteurrena ospatuko du

J. Z.

idiazabal.

Larunbata, 18 urria 2025, 21:07

Comenta

Bihartik datorren larunbatera, Jubilatu Elkarteak bere 25. urteurrena ospatuko du, jarduera ugariz beteriko aste batekin. Ekitaldi guztiak arratsaldeko 17.00etan hasiko dira, salbu eta azken egunean, larunbatean, goizeko 11.00etan hasiko den ibilaldiarekin.

Bihar, Gipuzkoako Jubilatuen eta Pentsionisten Elkarteko lehendakari ohiak hitzaldia eskainiko du, elkartearen 25 urteetako laburpena eginez. Asteartean, karta jokoen txanda izango da. Asteazkenean, Toka, Igel eta Hodi Bingo txapelketak ospatuko dira. Ostegunean, berriro karta jokoak izango dira, oraingoan Mus eta Punt­tu. Ostiralean, Aizkorpe Bailarako elkarteen arteko txapelketak egingo dira, Mus, Toka eta Igel jokoetan.

Larunbatean, urriak 25, goizeko 11.00etan bi ibilaldi egingo dira, luzea eta motza. Jarduerak amaitzeko, 12.15ean, festa bukaera ospatuko da janariarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jubilatu Elkarteak 25. urteurrena ospatuko du