Urrestarazu lideró la carrera desde el inicio, dando pocas opciones a sus perseguidores. FOTOS ZABALA

Idiazabal

Josu Urrestarazu reina en casa, en la primera edición del Duatlón de Montaña

El idiazabaldarra fue vencedor de la prueba en la que Xabi Agirre logró la tercera posición; en mujeres, Nekane Pradera venció y Maite Murgia terminó segunda

JOSU ZABALA

idiazabal.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Comenta

La primera edición del Duatlón de Montaña de la localidad, celebrada el sábado, brindó a los idiazabaldarras una jornada deportiva para el recuerdo, reuniendo a decenas de participantes y a un público volcado con sus deportistas. Bajo un ambiente vibrante y con condiciones meteorológicas ideales, el evento se desarrolló sin incidentes graves, dejando un excelente sabor de boca entre organizadores, corredores y espectadores.

En la categoría masculina, el gran protagonista fue Josu Urrestarazu, deportista local que logró la victoria en casa tras una actuación brillante. Urrestarazu dominó la prueba con solvencia, demostrando su buen momento de forma y su conocimiento del terreno. Tras él cruzó la meta Alberto Gómez, de Donostia, que mantuvo un pulso intenso con el ganador durante gran parte del recorrido. El podio lo completó otro idiazabaldarra, Xabi Agirre, que firmó una gran carrera ante su público y logró una merecida tercera posición.

En mujeres, el triunfo fue para la gasteiztarra Nekane Pradera, que se mostró muy sólida desde el inicio, imponiendo un ritmo alto y constante. La lazkaotarra Maite Murgia fue segunda, protagonizando una excelente actuación y confirmando su regularidad en esta disciplina. El tercer puesto fue para Maddi Olaetxea, de Usurbil, que completó un podio femenino de mucho nivel.

El circuito, cuidadosamente diseñado por la organización, combinó tramos técnicos, subidas pronunciadas y descensos vertiginosos, ofreciendo a los participantes un recorrido completo y exigente. La carrera transcurrió entre montes, pistas y senderos del entorno natural de la villa, un escenario perfecto para disfrutar del duatlón de montaña en estado puro.

A lo largo del recorrido, el público se distribuyó por varios puntos clave para animar a los corredores, creando una atmósfera especial. En la zona de meta y transiciones, los aplausos se repitieron durante toda la mañana, reflejando el entusiasmo con el que el pueblo vivió esta primera edición.

Con su victoria, Josu Urrestarazu se coloca además como líder del circuito tras las tres primeras pruebas disputadas. La cuarta cita del calendario tendrá lugar el próximo sábado en Kanpezu (Álava), donde el idiazabaldarra tratará de mantener su posición en lo más alto de la clasificación.

Así, Idiazabal estrenó su duatlón de montaña con nota sobresaliente, uniendo deporte y naturaleza en un evento que deja claro que el espíritu competitivo y el amor por el deporte siguen vivos en el corazón del Goierri.

