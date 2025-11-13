Iparragirre, premiada por su compromiso con la formación

IdiazabalIparragirre, premiada por su compromiso con la formación
Idiazabal
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14
Iparragirre Eraikun-tza Lanak ha sido reconocida en los Premios Pyme del Año 2025 de Gipuzkoa por su firme apuesta por la formación y el ... empleo de calidad. Organizados por Banco Santander y la Cámara de Comercio, estos galardones distinguen a las empresas que destacan por su contribución al desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo en el territorio.
El jurado ha resaltado especialmente el compromiso de Iparragirre con el desarrollo profesional de sus trabajadores, su impulso a la formación continua y su labor en la consolidación de un modelo de empleo estable y cualificado dentro del sector de la construcción.
Desde la dirección de la empresa, se subraya que la formación y el crecimiento de las personas constituyen «una parte esencial de la mejora continua y del crecimiento sostenible de la empresa».
75 años de historia
