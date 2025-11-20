Iparragirre inaugura su nuevo centro EIZ en Idiazabal

Iparragirre Eraikuntzak inauguró ayer en Idiazabal el Centro de Industrialización de la Construcción (EIZ), un espacio llamado a convertirse en un hito en la modernización ... del sector. El acto sirvió también para cerrar las celebraciones del 75 aniversario de la empresa. La nueva infraestructura supone un salto cualitativo para Goierri y Gipuzkoa, reforzando la apuesta por una construcción industrializada, digitalizada y más sostenible.

La inauguración contó con la presencia de Unai Andueza, diputado de Promoción Económica; Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana; el alcalde de Idiazabal, Iñaki Alberdi; y Marta Epelde, directora del clúster Buildinn quienes destacaron el valor estratégico del proyecto y su contribución al tejido industrial del territorio.

El objetivo del EIZ es planificar y ejecutar proyectos de forma más eficiente, reducir tiempos de obra y elevar la calidad final. Para ello incorpora tecnologías como modelización BIM, escáneres 3D, drones y fabricación modular, herramientas que permiten trabajar con mayor precisión, minimizar errores y reducir el impacto ambiental.

Durante la visita, los asistentes a la misma pudieron comprobarlo mediante demostraciones de montaje rápido sin necesidad de interpretar planos, gracias a gemelos digitales y piezas prefabricadas en talleres locales.

Patxi Albisu, director de Iparragirre Eraikuntza, subrayó que el centro «no es una instalación más, sino una herramienta estratégica que transformará nuestra forma de trabajar».

Destacó que el EIZ combina «75 años de experiencia con tecnología avanzada» y actuará como 'una antena digital' para afrontar los retos técnicos y sociales del sector.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de 350.000 euros en infraestructuras, equipamiento y formación especializada, y se ha desarrollado en estrecha colaboración con empresas de la comarca y con el clúster Buildinn.

Esta red, junto con el apoyo institucional, permitirá que Idiazabal y Goierri se posicionen como referentes en construcción avanzada y generen nuevas oportunidades industriales en los próximos años.