Imagen de los protagonistas de la presentación realizada ayer en Idiazabal. Zabala

Idiazabal

Iparragirre inaugura su nuevo centro EIZ en Idiazabal

La empresa celebra su 75 aniversario con un impulso decisivo hacia la construcción industrializada y digital

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Idiazabal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

Iparragirre Eraikuntzak inauguró ayer en Idiazabal el Centro de Industrialización de la Construcción (EIZ), un espacio llamado a convertirse en un hito en la modernización ... del sector. El acto sirvió también para cerrar las celebraciones del 75 aniversario de la empresa. La nueva infraestructura supone un salto cualitativo para Goierri y Gipuzkoa, reforzando la apuesta por una construcción industrializada, digitalizada y más sostenible.

