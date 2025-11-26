Idiazabal renueva su apuesta por el comercio local con nuevos bonos

El comercio de proximidad vuelve a ser protagonista en Idiazabal. El Ayuntamiento ha puesto en marcha por segundo año consecutivo su campaña de bonos ... de compra, una iniciativa que busca reactivar el consumo en el comercio y la hostelería del municipio. Los bonos ya están a la venta y podrán utilizarse hasta el 4 de enero de 2026.

La experiencia del año pasado dejó un buen sabor de boca tanto en el consistorio como en los comercios participantes, por lo que se ha decidido repetir el formato. Los idiazabaldarras se involucraron en la campaña, y propinaron un impulso importante a los comerciantes locales, consumiendo en el pueblo. Para esta edición, el Ayuntamiento ha decidido poner en circulación 500 bonos, cada uno con un valor real de 40 euros pero que podrán adquirirse por 20. Se entregarán divididos en ocho tarjetas de 5 euros, sin posibilidad de fraccionar cada tarjeta. Para cada compra deberá utilizarse una fracción completa y no se permitirán devoluciones en efectivo. Cada persona podrá adquirir como máximo dos bonos y deberá presentar su DNI. No estará permitido comprar en nombre de otra persona.

La venta de los bonos se encuentra ya en marcha, aunque la campaña arrancará oficialmente este jueves y se extenderá hasta el próximo día 4 de enero. Los bonos deberán gastarse dentro de ese periodo.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de Izalbizia Merkatari Elkartea. En total, 11 comercios del municipio participarán este año: Arantxa mertzeria, Aurora farmazia, Axari janari denda, Barberia, Guzta okindegia, Izpar goxoki denda, Klik estankoa, Mariaje okindegia, Periko Arraindegia, Unanue fisioterapia zentroa y el restaurante Xume.

La asociación destaca que este tipo de campañas son clave para dinamizar el tejido comercial del pueblo y animar a la ciudadanía a realizar sus compras sin salir de Idiazabal. Con la campaña a punto de comenzar, las expectativas son positivas y los comercios confían en que la respuesta vuelva a ser tan buena como la del año pasado.