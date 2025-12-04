Idiazabal se prepara para unas navidades llenas de actividades

Los idiazabaldarras se adentran en la temporada navideña con un ambiente festivo que promete llenar de magia las calles y plazas del municipio. Gracias ... a la colaboración del Ayuntamiento, asociaciones locales, colectivos juveniles y culturales, el calendario de este año se presenta más completo que nunca, con actividades pensadas para todos los públicos y que abarcan desde la tradición hasta la cultura, pasando por la diversión y la creatividad.

El pistoletazo de salida se dará hoy con la proyección del documental 'Ez gara alferrik pasako', organizado por el Adinetxe en el Guraso Elkartea, a las 19.30 horas. Esta actividad marca el inicio de un mes lleno de propuestas que buscan entretener, educar y acercar a los vecinos de todas las edades a la riqueza cultural y social de Beasain. Desde entonces, hasta la llegada de los Reyes Magos, cada jornada ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar de la comunidad y la tradición local.

Entre los eventos más esperados destacan los clásicos que año tras año reúnen a numerosas familias. El día 12 se celebrará la sesión de 'Goierriko Bertsolariak', una cita gratuita en el Guraso Elkartea donde la poesía improvisada y la música se funden para ofrecer un espectáculo único. Una semana más tarde, el 21 de diciembre, el frontn Igarondo acogerá la 'Alaken azoka', un mercado que combina comercio local, artesanía y actividades culturales para toda la familia. Ya en vísperas de Nochebuena, los vecinos podrán participar en el kantu eskea el 24 de diciembre y recibir con ilusión la visita de Olentzero y Mari Domingi, figuras emblemáticas de la Navidad vasca. El día 30, los más pequeños disfrutarán del Parque Infantil de navidades, con juegos y talleres que harán que el espíritu navideño se sienta en cada rincón. Para cerrar las celebraciones, el 1 de enero se llevará a cabo la tradicional partición de vino, acompañada de música y villancicos, y el 5 de enero se vivirá la emoción de la cabalgata de Reyes, un momento que cada año congrega a cientos de vecinos en las calles de Beasain.

Un mes de lo más completo

Pero el programa navideño de Idiazabal no se limita a los actos tradicionales. Este año se incluyen propuestas innovadoras y educativas, pensadas para ampliar horizontes y acercar a los vecinos a temáticas de interés social y cultural. El 10 de diciembre se celebrará el taller-homenaje 'Sexu aniztasuna hirietatik at', mientras que los días 13 y 14 se ofrecerán visitas guiadas gratuitas al Centro de Interpretación del Queso Idiazabal, combinando información, degustación y aprendizaje. El 20 de diciembre, el grupo de teatro Xirikara subirá al escenario del Guraso Elkartea con la obra Ama begira zazu, ofreciendo una experiencia teatral para público de todas las edades. Además, entre el 15 y el 30 de diciembre, se podrá visitar la exposición de trabajos creativos realizados por los más jóvenes, mostrando la creatividad y el talento de la infancia y juventud de Idiazabal.

El espíritu navideño también se reflejará en las actividades organizadas por el Adinetxe y el Gazteleku, que han diseñado propuestas específicas para distintos colectivos. Adinetxe ofrecerá eventos como chocolatadas, bingos, cenas tradicionales y el documental inaugural, mientras que el Gazteleku ha programado talleres de cocina, torneos de ajedrez, salidas a la pista de hielo y sesiones de cine y juegos para adolescentes. Estas iniciativas buscan fomentar la participación, la socialización y la diversión, asegurando que ningún vecino quede fuera del ambiente festivo.

La organización de este extenso programa ha sido posible gracias al trabajo coordinado de numerosos colectivos y asociaciones locales, entre los que se incluyen clubes deportivos, asociaciones musicales, grupos culturales, la escuela y la biblioteca municipal, así como diferentes entidades juveniles. Este esfuerzo conjunto ha permitido crear un calendario diverso, inclusivo y atractivo, donde cada evento está pensado para generar experiencias significativas y memorables para quienes participen.