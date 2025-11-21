Gurutze Berri cumple 60 años y activa un plan para recuperar su memoria colectiva

El barrio de Gurutze Berri cumple 60 años y la celebración llega en un momento simbólico, justo cuando el vecindario vive un proceso de ... renovación. La cooperativa que le dio origen, el esfuerzo de sus primeros habitantes y las vivencias acumuladas durante seis décadas estarán en el centro de los actos organizados en Idiazabal para recuperar y poner en valor su memoria.

Gurutze Berri nació en pleno crecimiento del pueblo, cuando la llegada de la industria tensó la falta de viviendas. Un grupo de jóvenes decidió entonces crear una cooperativa y levantar el barrio en auzolan. Aquella iniciativa permitió construir los edificios y abrió una nueva etapa en Idiazabal. Sesenta años después, el aniversario coincide con la remodelación de la zona, un momento que ha impulsado a recopilar recuerdos, historias y documentos de quienes han vivido allí.

Dentro de esta propuesta, ayer se abrió en el salón principal del Ayuntamiento una exposición con actas, objetos y fotografías. La muestra busca reunir la memoria material del barrio y acercarla a vecinos y vecinas.

La segunda cita será el próximo miércoles, día 26. Ese día, a las 19.00 horas, se celebrará en el local de la Guraso Elkartea un encuentro con los propios habitantes de Gurutze Berri, pensado para compartir vivencias, escuchar relatos y completar el mosaico de recuerdos que se quiere preservar.

El Ayuntamiento señala que la participación vecinal será esencial. El objetivo es claro: recoger la historia de Gurutze Berri y mantener viva su memoria colectiva en un momento de cambio. Mirar al pasado para construir con memoria el futuro del barrio.