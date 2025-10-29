Gaztaina-jana Adin Etxen azaroaren 8an

IdiazabalGaztaina-jana Adin Etxen azaroaren 8an
J. ZABALA
idiazabal.
Asteazkena, 29 urria 2025, 20:35
Adin Etxe elkarteak gaztaina-jana antolatu du datorren azaroaren 8rako, arratsaldeko zortzietan. Parte hartzeko prezioa 5 eurokoa izango da.
Izena emateko epea azaroaren 3an (astelehena) eta 4an (asteartea) izango da, arratsaldeko 18:00etatik 19:00etara Adin Etxean bertan.
Ekitaldiak helburu du herriko adinekoen arteko topaketa eta giro atsegina sustatzea, udazkeneko zapore tipikoen artean: gaztainak eta laguntasuna.
Informazio gehiago jasotzeko, interesdunek Adin Etxera jo dezakete izen-emate ordutegian.