Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Idiazabal

Gaztaina-jana Adin Etxen azaroaren 8an

J. ZABALA

idiazabal.

Asteazkena, 29 urria 2025, 20:35

Comenta

Adin Etxe elkarteak gaztaina-jana antolatu du datorren azaroaren 8rako, arratsaldeko zortzietan. Parte hartzeko prezioa 5 eurokoa izango da.

Izena emateko epea azaroaren 3an (astelehena) eta 4an (asteartea) izango da, arratsaldeko 18:00etatik 19:00etara Adin Etxean bertan.

Ekitaldiak helburu du herriko adinekoen arteko topaketa eta giro atsegina sustatzea, udazkeneko zapore tipikoen artean: gaztainak eta laguntasuna.

Informazio gehiago jasotzeko, interesdunek Adin Etxera jo dezakete izen-emate ordutegian.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaztaina-jana Adin Etxen azaroaren 8an