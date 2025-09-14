Evacuación en helicóptero en Atxurbi tras la caída de un ciclista durante la Axari Trail en Idiazabal
El ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero este domingo por la mañana tras sufrir una caída en la zona
Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:38
Un ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero este domingo por la mañana tras sufrir una caída en la zona de Atxurbi, en el ... transcurso de la Axari Trail, una prueba de montaña que se disputa en Idiazabal. El incidente se ha producido alrededor de las 11:00 horas, en la última de las ascensiones del recorrido, poco antes del descenso final hacia Idiazabal.
El afectado no participaba oficialmente en la carrera, pero se había acercado en bicicleta a disfrutar del ambiente deportivo y de la montaña. Durante su trayecto, ha sufrido una caída que le ha provocado una lesión en el hombro, aunque en ningún momento su vida ha estado en peligro.
Ante el aviso recibido, efectivos de la Ertzaintza y bomberos se han desplazado inicialmente al lugar en vehículos todoterreno. Debido a la dificultad del acceso y a la necesidad de una evacuación segura, un helicóptero de la Ertzaintza ha sido movilizado para trasladar al herido a un centro hospitalario.
La rápida intervención de los servicios de emergencia ha permitido estabilizar al ciclista y realizar su evacuación con garantías. La prueba de trail ha continuado con normalidad, sin mayores incidencias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.