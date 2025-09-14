Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Zabala

Evacuación en helicóptero en Atxurbi tras la caída de un ciclista durante la Axari Trail en Idiazabal

El ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero este domingo por la mañana tras sufrir una caída en la zona

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:38

Un ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero este domingo por la mañana tras sufrir una caída en la zona de Atxurbi, en el ... transcurso de la Axari Trail, una prueba de montaña que se disputa en Idiazabal. El incidente se ha producido alrededor de las 11:00 horas, en la última de las ascensiones del recorrido, poco antes del descenso final hacia Idiazabal.

