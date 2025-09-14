Evacuación en helicóptero en Atxurbi tras la caída de un ciclista durante la Axari Trail en Idiazabal

Un ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero este domingo por la mañana tras sufrir una caída en la zona de Atxurbi, en el ... transcurso de la Axari Trail, una prueba de montaña que se disputa en Idiazabal. El incidente se ha producido alrededor de las 11:00 horas, en la última de las ascensiones del recorrido, poco antes del descenso final hacia Idiazabal.

El afectado no participaba oficialmente en la carrera, pero se había acercado en bicicleta a disfrutar del ambiente deportivo y de la montaña. Durante su trayecto, ha sufrido una caída que le ha provocado una lesión en el hombro, aunque en ningún momento su vida ha estado en peligro.

Ante el aviso recibido, efectivos de la Ertzaintza y bomberos se han desplazado inicialmente al lugar en vehículos todoterreno. Debido a la dificultad del acceso y a la necesidad de una evacuación segura, un helicóptero de la Ertzaintza ha sido movilizado para trasladar al herido a un centro hospitalario.

La rápida intervención de los servicios de emergencia ha permitido estabilizar al ciclista y realizar su evacuación con garantías. La prueba de trail ha continuado con normalidad, sin mayores incidencias.