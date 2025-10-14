Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Eguialde eta Maite Aramburu, protagonista gaur Idiazabalen.

Idiazabal

Eguialde eta Arambururen diamantezko ezteiak gaurkoan

J. ZABALA

IDIAZABAL.

Asteartea, 14 urria 2025, 20:33

Comenta

Bizitza osoa elkarrekin partekatu duen bikote baten istorio ederra ospatuko da gaurkoan Idiazabalen. Juan Eguialde eta Maite Aramburu herritarrak diamantezko ezteiak ospatuko dituzte datorren gaurko egunez, hau da, 60 urte ezkonduta daramatzate.

Urteurren hori, gainera, egun berezian ospatuko dute, Santa Teresa egunean, eta egun horrek esanahi bikoitza du haientzat: Maiteren urtebetetzea ere bada. Egun bakarrean bi bizipen handiren urteurrena ospatuko dute, urte luzez elkarri eskainitako maitasun eta konplizitatearen isla.

Juan eta Mairen ibilbidea herriko askorentzat ezaguna da: urte luzez Idiazabalen bizi izan dira, eta herriaren bizitzan parte hartu dute gertutik, familia, lana eta auzolana uztartuz. Bikote honek belaunaldi oso baten balioak ordezkatzen ditu .

Diamantezko ezteiak ez dira urteurren hutsala: bizitza partekatu baten aitortza dira. 60 urteetan zehar, une zoriontsuak eta zailtasunak ere izan dituzte, baina beti elkarren ondoan jarraituz. Ospakizuna Zezilionea jatetxean egingo dute, familia eta lagunen artean. Bazkari berezi batez, oroitzapenez eta maitasunez betetako eguna izango da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  8. 8

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  9. 9 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  10. 10 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eguialde eta Arambururen diamantezko ezteiak gaurkoan

Eguialde eta Arambururen diamantezko ezteiak gaurkoan