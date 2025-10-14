Eguialde eta Arambururen diamantezko ezteiak gaurkoan

IdiazabalEguialde eta Arambururen diamantezko ezteiak gaurkoan
J. ZABALA
IDIAZABAL.
Asteartea, 14 urria 2025, 20:33
Bizitza osoa elkarrekin partekatu duen bikote baten istorio ederra ospatuko da gaurkoan Idiazabalen. Juan Eguialde eta Maite Aramburu herritarrak diamantezko ezteiak ospatuko dituzte datorren gaurko egunez, hau da, 60 urte ezkonduta daramatzate.
Urteurren hori, gainera, egun berezian ospatuko dute, Santa Teresa egunean, eta egun horrek esanahi bikoitza du haientzat: Maiteren urtebetetzea ere bada. Egun bakarrean bi bizipen handiren urteurrena ospatuko dute, urte luzez elkarri eskainitako maitasun eta konplizitatearen isla.
Juan eta Mairen ibilbidea herriko askorentzat ezaguna da: urte luzez Idiazabalen bizi izan dira, eta herriaren bizitzan parte hartu dute gertutik, familia, lana eta auzolana uztartuz. Bikote honek belaunaldi oso baten balioak ordezkatzen ditu .
Diamantezko ezteiak ez dira urteurren hutsala: bizitza partekatu baten aitortza dira. 60 urteetan zehar, une zoriontsuak eta zailtasunak ere izan dituzte, baina beti elkarren ondoan jarraituz. Ospakizuna Zezilionea jatetxean egingo dute, familia eta lagunen artean. Bazkari berezi batez, oroitzapenez eta maitasunez betetako eguna izango da.