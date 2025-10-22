El centro Adin Etxe celebra esta semana su 25 aniversario

J. ZABALA IDIAZABAL. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

La asociación de jubilados Adin Etxe ha puesto en marcha esta semana el programa de actos con motivo de su 25 aniversario. Desde el lunes, sus socios participan en diferentes actividades pensadas para celebrar la historia, la convivencia y el espíritu comunitario que ha caracterizado al grupo durante todos estos años.

La primera cita tuvo lugar el lunes, con una conferencia ofrecida por el expresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Gipuzkoa. Unas 50 personas acudieron a la cita y el ambiente estuvo animado.

La jornada también dejó un momento muy emotivo. Asier Albisu regaló a la asociación una talla de madera con la inscripción '25 años. Adin Etxe. Asociación de jubilados de Idiazabal'. La pieza la había comenzado su padre, Ramon Albisu, que fue miembro de la asociación y falleció recientemente. La obra fue finalizada por sus amigos Martin Lizarazu y Jesus Zubiarrain.

Durante toda la semana, la sede de la asociación acogerá diferentes juegos de cartas y competiciones de rana, toka y bote, a partir de las 17.00 horas. La jornada mañana será especialmente animada, ya que se celebrarán los campeonatos de mus, toka e igel entre las asociaciones de la comarca de Aizkorpe, una oportunidad para compartir afición y reencontrarse con viejos conocidos.

Las celebraciones culminarán el sábado, con una marcha popular que comenzará a las 11.00 de la mañana. Habrá dos recorridos, uno largo y otro corto, para adaptarse a todos los participantes.

A las 12.15 horas, los actos se cerrarán con una fiesta final y un pequeño aperitivo en la sede de la asociación, donde se brindará por los 25 años de vida de Adin Etxe.