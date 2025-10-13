Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gazta dastatzaileak igande goizean Igarondo frontoian. ZABALA

Idiazabal

Artzaintza eta gaztagintzaren indarra Baserritarren Egunean

J. ZABALA

IDIAZABAL.

Astelehena, 13 urria 2025, 20:25

Comenta

Igandean Idiazabalek bere urteko egun handienetako bat ospatu zuen: Baserritarren Eguna eta Euskal Herriko Artzain Gazta–Idiazabal Baserrikoa Txapelketaren 42. edizioa. Goizetik, herriko kaleak bizitasunez bete ziren, ganadu erakusketak, gazta eta artisautza postuak protagonista izanik.

Igarondo pilotalekuan jokatu zen txapelketa nagusia, non Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako gaztagile onenek hartu zuten parte.

Epaimahaiak aroma, testura eta zaporea baloratuta, Infernuko Gasna, Julen Arburua eta Irati Usandizagak prestatua, izendatu zuen garaile berriro ere, iazko garaipena errepikatuz. Bigarren postua Beñat Egañak (Goienetxe, Mutriku) eskuratu zuen, eta hirugarrena Eneko Goiburuk (Ondarre, Segura).

Herriko plazan, berriz, Mendiko Gaztaren lehiaketa herrikoia ospatu zen. Publikoaren gustuaren arabera, Iker Sukia (Doniturrieta Azpikoa Bat gaztandegia) izan zen garailea.

