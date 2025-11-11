Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atzo eguerdian Stop Zundaketak-AHT-rik ez! plataformak eskainitako prentsaurrekoaren irudia. ZABALA

Idiazabal

AHT-aren alternatibek kezka piztu dute berriz Goierrin

«Ingurumenaren kalteak» eta «gardentasun falta» salatu dituzte Stop Zundaketak plataformatik

JOSU ZABALA

IDIAZABAL.

Asteartea, 11 azaroa 2025, 20:27

Atzo eguerdian, udaletxearen aurrean, Stop Zundaketak - AHTrik EZ! egitasmoko ordezkariek prentsaurrekoa eskaini zuten, eta azken asteetan AHT-aren inguruan sortu den egoera «kezkagarritzat» jo zuten. Haien hitzetan, «administrazioek aurrera egin nahi dute, herritarren eta udalen borondatearen aurka, eta berriro ere ingurumenari kalte eginez».

«Iturriak eta ongizatea agortzen ari dira abiadura handian», adierazi zuten agerraldian. Haien esanetan «Etzegarateko alternatiba berri honek Aralar saihestu nahi duela diote, baina errealitatean, kalteak antzekoak izango dira, bide bat edo beste hartuta», gaineratu zuten.

Taldeak gogorarazi zuenez, Garraio Ministerioak iragarri zuen zazpi zundaketa berri egingo zituela Bakaikun, Ataunen, Idiazabalen eta Beasainen, baina oraindik ez dago datarik. «Zundaketa hauek egiteko enpresak segurtasun pribatua izango du, eta horrek gardentasun falta agerian uzten du», nabarmendu zuten.

Stop Zundaketak plataformak Beasaigon, Ataungo, Idiazabalgo eta Bakaikuko udalak ez laguntzera deitu ditu, eta herritarrei azaroaren 23an antolatutako mendi martxan parte hartzeko gonbita luzatu zieten. Martxa goizeko 09:30ean abiatuko da Idiazabalgo plazatik, eta Dantzaleku aldera egingo du bidea, 10 kilometroko ibilbidean eta 500 metroko desnibelean. Ibilaldian zehar, hidrogeologo Inma Mugerzak azalduko du nola eragin dezakeen AHT-ak eremu karstikoetan; gainera, ipuin mitologikoak, tokiko jakiak eta trikitilariak egongo dira giroa alaitzeko.

Horrez gain, azaroaren 26an, Mugerzak berak hitzaldia emango du Ataungo udaletxean, eskualdeko lurpeko ondareari eta TAVaren eraginari buruz.

Amaitzeko, plataformako kideek herritarrei eskatu zieten 'adi egoteko' eta mugimendu susmagarririk ikusiz gero, 656 711 130 telefono-zenbakira edo udaletxera jotzeko.

