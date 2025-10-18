Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ibarra

Udazkeneko produktuen sukaldaritza ikastaroa antolatu du Hauspoak

Amaia Núñez

ibarra.

Larunbata, 18 urria 2025, 21:07

Comenta

Sukaldaritza tailerra emango du Miriam Ortiz sukaldariak Hauspoa elkarteak eta Ibarrako Udalak antolatuta. Udazkeneko menuak egiten erakutsiko du.

Ikastaroaren bi saio antolatu dira, bata azaroaren 6an eta bestea 13an. Ibarrako Kirol Elkartean emango dira, 18:15etik 20:15era eta joan nahi dutenek bi egunetako bat aukeratu beharko dute. Izena ematea Kultur Etxean egin beharko da. Ikastaroaren prezioa 5 eurokoa da, egunean bertan ordaindu beharko dena.

Kontzertua ostiralean

Datorren ostiralean Enrike Solinís eta Euskal Barrok Ensemble taldeak 'Zubinea' diskoa aurkeztuko dute San Bartolome elizan. Emanaldia 19:00etan hasiko da. Diskoak Solinisek konposatutako piezak jasotzen ditu, doinu tradizional eta zaharretan oinarrituta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udazkeneko produktuen sukaldaritza ikastaroa antolatu du Hauspoak