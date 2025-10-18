Udazkeneko produktuen sukaldaritza ikastaroa antolatu du Hauspoak

IbarraUdazkeneko produktuen sukaldaritza ikastaroa antolatu du Hauspoak
Amaia Núñez
ibarra.
Larunbata, 18 urria 2025, 21:07
Sukaldaritza tailerra emango du Miriam Ortiz sukaldariak Hauspoa elkarteak eta Ibarrako Udalak antolatuta. Udazkeneko menuak egiten erakutsiko du.
Ikastaroaren bi saio antolatu dira, bata azaroaren 6an eta bestea 13an. Ibarrako Kirol Elkartean emango dira, 18:15etik 20:15era eta joan nahi dutenek bi egunetako bat aukeratu beharko dute. Izena ematea Kultur Etxean egin beharko da. Ikastaroaren prezioa 5 eurokoa da, egunean bertan ordaindu beharko dena.
Kontzertua ostiralean
Datorren ostiralean Enrike Solinís eta Euskal Barrok Ensemble taldeak 'Zubinea' diskoa aurkeztuko dute San Bartolome elizan. Emanaldia 19:00etan hasiko da. Diskoak Solinisek konposatutako piezak jasotzen ditu, doinu tradizional eta zaharretan oinarrituta.