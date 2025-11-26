Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ibarra

Txokolatea egiteko ikastaroa emango du Armintz Gorrotxategik

A. N.

Ibarra.

Asteazkena, 26 azaroa 2025, 19:56

Hauspoa Kultur Elkarteak txokolatea egiten ikasteko ikastaroa antolatu du datorren abenduaren 11rako, osteguna. Ikastaroa Rafa Gorrotxategiren lantegian emangu du Armintz Gorrotxategik.

Gainera, txokolatearen museoa ezagutzeko aukera ere egongo da egin horretan. Parte hartu nahi dutenek Ibarrako Kultur Etxean izena eman beharko dute, plazak agortu arte. Ikastaroak 5 euroko prezioa du, egunean bertan ordaindu beharko dena.

Odol-emateak

Ibarrako Odol Emaileen elkarteak jakinarazten du datorren astelehenean, abenduaren 1ean, herrian odola emateko aukera egongo dela. Arratsaldeko 17:30etik 21:00ak arte eman ahal izango da odola, anbulategian. Joateko asmoa dutenei ahal izanez gero aurretik ordua hartzea gomenda-tzen zaie 943 00 78 85 telefonora deituz, edota gotatanta.eus webgunearen bidez.

