Triduo Milagrosa de Ibarra del martes hasta el jueves

La Asociación de la Medalla Milagrosa de Ibarra informa que este lunes comienza el triduo de la Milagrosa. Se realizará los días 25, 26 y 27, del martes al jueves, a las 17.00 horas, e invita a todos los feligreses a acudir.

Subvenciones riadas

El Ayutamiento de Ibarra informa que ya han sido aprobadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa las bases y la convocatoria del 2025 de las subvenciones para empresas de Tolosaldea, Goierri y Urola Garaia que se vieron afectadas por las inundaciones del 19 de mayo al 14 de junio de este año.

Las Ayudas cubrirán los daños no asegurados en las empresas en estas tres comarcas que fueron las más afectadas por las riadas. Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el jueves pasado.