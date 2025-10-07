El nuevo curso de la iniciativa Ibarra Martxan comenzará mañana

A. N. ibarra. Martes, 7 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La iniciativa Ibarra Martxan comenzará la nueva temporada mañana jueves, día 9. Los participantes se reunirán en el lugar habitual, en el frontón Erraketistak de Emeterio Arrese, a las 11.00 horas, para organizar el recorrido. Tras realizar una caminata por el municipio, terminarán la jornada con un almuerzo.

Bizi Nahi

Desde el club Bizi Nahi informan que ya tienen a la venta los décimos de la lotería de Navidad, así como las participaciones para la cesta. Asimismo, el próximo lunes, día 13, abrirán el plazo de inscripción para la excursión a la bodega, que este año será a la bodega Alore de Andosilla.