Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Ibarra

El nuevo curso de la iniciativa Ibarra Martxan comenzará mañana

A. N.

ibarra.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

Comenta

La iniciativa Ibarra Martxan comenzará la nueva temporada mañana jueves, día 9. Los participantes se reunirán en el lugar habitual, en el frontón Erraketistak de Emeterio Arrese, a las 11.00 horas, para organizar el recorrido. Tras realizar una caminata por el municipio, terminarán la jornada con un almuerzo.

Bizi Nahi

Desde el club Bizi Nahi informan que ya tienen a la venta los décimos de la lotería de Navidad, así como las participaciones para la cesta. Asimismo, el próximo lunes, día 13, abrirán el plazo de inscripción para la excursión a la bodega, que este año será a la bodega Alore de Andosilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín
  10. 10 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El nuevo curso de la iniciativa Ibarra Martxan comenzará mañana