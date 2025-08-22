Kirola nagusi festetan

IbarraKirola nagusi festetan
Gaur kale-antzerkia aurkeztuko du Hauspoa elkarteak eguerdian eta txekor-jatea antolatuko du Sendi-Ekintzak
Amaia Núñez
IBARRA.
Ostirala, 22 abuztua 2025, 20:43
Kirola izan zen nagusi atzo San Bartolome jaietan. Goizean haurrentzako 4x4 futbol txapelketa antolatu zuen Emeterio Arrese parkean Lauburu Kirol elkarteak. Giro derra izan zen gaztetxoak animatzera gerturatu ziren herritarrekin. Jarraian, erretirodunentzako hamaiketakoa eskainiko zen Bizi-Nahi elkartean eta segidan, herri-kirol saioa San Bartolome plazan. Arratsaldean, berriz, haur, gazte eta helduentzako toka eta bola txapelketak antolatu zituen Ibarra Kirol elkarteak.
Gaur Giroarte dultzaina taldearen Dianarekin hasiko da eguna. Eguerdian 'Ezkontzerikan ez dugula espero' kale-antzerkia eskainiko du Hauspoa kultur elkarteak, Danon Txokoatik abiatuta. Bazkalorduan txekor-jatea izango da Sendi-Ekintza elkartearen eskutik. Arratsaldean, haur eta nerabeentzako ur-parkea egongo da Uzturpe ikastolako patioan.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.